Fon krizinden ‘fondaşa’ ekmek çıkmaz

Fon oyunlarıyla halkın parasını çalmaya kalkan firma ve yöneticiler derdest edilerek mallarına el konuldu. Ziraat Bankası ve İş Bankası’nı tasfiye ve ödeme sürecine yönelik görevlendiren ekonomi yönetimi, kısa sürede fonlara para yatıran vatandaşlara ödemelerinin yapılmasına yönelik düzenleme yaptı. Yaşanan fon krizini siyasi ranta çevirmeye çalışan muhalif çevrelerin ve fondaş kalemlerin hedef almaya çalıştığı hükümet, tam tersine halkın cebine elini uzatanlara karşı bu operasyonu yürütüyor. Rantiyecilerin, banka hortumcularının kirli düzeni 2002’de Erdoğan’ın kurduğu AK Parti’nin iktidara gelmesiyle bozuldu.

ESKİ BATIK ÜLKE YOK ARTIK

Konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, şunları söyledi: “Cumhuriyet dönemi ve öncesi de bankalarla ilgili farklı mevzuat, hukuk, hükümler, kanunlar vardı ama maalesef her şeye rağmen 28 Şubat öncesi ve 80 darbesi öncesi yaşanan hortumlamaların önüne geçilememişti. O dönemler oluşan fonların akıbetini bugüne kadar konuşan, yazan, çizenler hiç sormadılar. Ama AK Parti iktidarıyla birlikte mağdur olan vatandaşımızın hakkı, hukuku her zaman korunmuştur. Son gelişmelerle ilgili de yine hükümetimiz gereken çalışmaları yapıyor. Burada vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında önemli adımlar atıldı, atılacak. Yeni yeni kararlar, tedbirler alınıyor, buna da şahit oluyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Öteden beri ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini istemeyen istemezükçüler var. Her hayırlı adıma ‘Olmaz’ diyenler var. Ülkemizin istikbaline yönelik yürüyüşüne pranga vurmaya çalışan belli bir kesim var. Onlar her zaman beyaza siyah demişlerdir. İşte o bozguncu kesime, hep halkın yanında olmuş, hortumcuların hortumlarını keserek kaynakları her zaman halkının refahı için kullanmış Erdoğan liderliğindeki bir Türkiye’de ekmek çıkmaz. Bunun bilinmesi lazım.”

BORSA DENEN İLLET

Medya Derneği Başkanı Gazeteci Ekrem Kızıltaş da şunları dile getirdi: “Yaşananlara baktığımızda önünde sonunda bir şekilde yakalanacaklarını ve kendilerinden hesap sorulacağını çok iyi bilen birilerinin hani belki bize bir şey olmaz ümidiyle o süreçte büyük vurgunlar vurma hevesiyle yaptıkları birtakım atraksiyonlarla karşı karşıyayız. Bu borsa dediğimiz olay Türkiye’de işte belki dünyada çok daha riskli olsa da daha çok 2000 sonrası dönemde şöhret bulan, hele hele salgın döneminde daha fazla insanın dikkatini çeken bir saha. Burada alışveriş yapan ya da borsada işlem yapan insanların çoğu nasıl bir dünyayla karşı karşıya olduklarının farkında değil. Borsada şirketlere ortak olmanın yanında bir de fonlar var. Burada birtakım fonların içi boş şirketleri şişirmeleri yani 3 liralık değerini 300 liraya çıkarmaları, bunun üzerinden vurgun vurmayı amaçlayan girişimleri söz konusu. Eleştirenlerden bir kısmı diyorlar ki niye vaktinde tedbir alınmadı? Yapılan düzenleme bunların bindiği dalı kesti ve likidite sıkışıklığı çıkınca da 7 şirketle bağlantılı 131 fonla ilgili SPK’nın tasfiye etme tedbirleri geldi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Her halükarda bir panik oluştu. Vurgun vurmaya çalışanların tutuklandığı, varlıklarına el konulma operasyonlarının yapıldığı bir dönem yaşıyoruz. Henüz yeni başlayan ve netice olarak nereye varacağını bilmediğimiz bir süreç. Bu krize neden olanlara gerektiği şekilde hesap sorulacak. Neticede başlarına geleceği bile bile vurgun vurma amacıyla yola çıkan ve belli bir aşamada fark edilerek daha fazla vurgun yapmalarını önlemek için kendilerine operasyon yapılan birileriyle karşı karşıyayız. Umulur ki zarar az olur. Umur ki yatırım yapan insanların en azından asli paralarını karşılayabilir.”