Seyirci kalınmamalı bu konuya: Nübel'in yumuşak karnı belli oldu! Beşiktaş taraftarını korku sardı

L'Équipe, Fransa'da kalecilere ve oyunculara verdiği acımasız maç puanları (10 üzerinden) ile bilinir. Nübel, sezona başladığı ilk 5–6 maçta sık sık 3/10 veya 4/10 gibi oldukça düşük notlar aldı. Nice-Matin, Nübel için "Manuel Neuer'in halefi olarak geldi ancak uzaktan gelen şutlarda refleks vermek yerine izlemekle yetiniyor." yorumlarını yaptı.