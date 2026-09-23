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Spor
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Seyirci kalınmamalı bu konuya: Nübel'in yumuşak karnı belli oldu! Beşiktaş taraftarını korku sardı

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Seyirci kalınmamalı bu konuya: Nübel'in yumuşak karnı belli oldu! Beşiktaş taraftarını korku sardı

Beşiktaş'ın kalecisi Nübel'in istatistikleri korkutmaya başladı.

#1
Foto - Seyirci kalınmamalı bu konuya: Nübel'in yumuşak karnı belli oldu! Beşiktaş taraftarını korku sardı

Beşiktaş taraftarları 5. haftaya kadar 'Aradığımız kaleciyi bulduk.' diyordu... Ancak Nübel'in Amed karşısında yediği uzak menzilli gol, siyah-beyazlıların Alman kalecisini tartışılır hale getirdi. Monaco'nun Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinde ve sonrasında da Stuttgart kalesindeyken uzaktan yediği goller yüzünden aleyhine yapılan yorumlar yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Seyirci kalınmamalı bu konuya: Nübel'in yumuşak karnı belli oldu! Beşiktaş taraftarını korku sardı

Amed karşısında uzaktan yediği goller yüzünden Beşiktaş'ın Alman kalecisi Nübel'in spor kamuoyunda yakaladığı "iyi kaleci" imajı sarsıldı. Kimse bu goller yüzünden kendisine "kötü" demiyor. Ancak geçmişe gidildiğinde Nübel'in "zayıf karnının" uzaktan atılan şutlar denebileceği dönemler olması Beşiktaşlıları korkutacak cinsten.

#3
Foto - Seyirci kalınmamalı bu konuya: Nübel'in yumuşak karnı belli oldu! Beşiktaş taraftarını korku sardı

Monaco'ya Bayern'den kiralık gittiği ilk aylarda (Ağustos–Ekim 2021 dönemi) Fransız basınının acımasız eleştirilerine hedef oldu. Monaco'nun Şampiyonlar Ligi elenmesinde ve Ligue 1'deki ilk 5 haftalık kötü başlangıçta Nübel'in kaledeki "donan" görüntüsü hedef alındı. Özellikle ceza sahası dışı şutlarda ilk adımı atmakta gecikmesi basının gözünden kaçmadı.

#4
Foto - Seyirci kalınmamalı bu konuya: Nübel'in yumuşak karnı belli oldu! Beşiktaş taraftarını korku sardı

L'Équipe, Fransa'da kalecilere ve oyunculara verdiği acımasız maç puanları (10 üzerinden) ile bilinir. Nübel, sezona başladığı ilk 5–6 maçta sık sık 3/10 veya 4/10 gibi oldukça düşük notlar aldı. Nice-Matin, Nübel için "Manuel Neuer'in halefi olarak geldi ancak uzaktan gelen şutlarda refleks vermek yerine izlemekle yetiniyor." yorumlarını yaptı.

#5
Foto - Seyirci kalınmamalı bu konuya: Nübel'in yumuşak karnı belli oldu! Beşiktaş taraftarını korku sardı

Stuttgart'ta genel olarak harika bir grafik çizse de ceza sahası dışından atılan şutlarda hataları basının diline düştü. Maç analizi yayınlayan Kicker ve Sky Sport yorumcuları, Nübel'in zaman zaman top ayaktan çıkmadan önce vücut ağırlığını yanlış ayağına verdiğini ve bu yüzden zıplama gücünü kaybettiğini iddia ettiler.

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