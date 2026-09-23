Ekrem’in makam aracı davası başladı

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İddianamede, İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler nedeniyle kamu kurumunu 122 bin 305 lira 70 kuruş zarara uğratmakla suçlanıyor. İddianamede, İmamoğlu İnşaat’ın 4 Şubat 2015’te Beylikdüzü Belediyesi’ne bir dilekçe verdiği, dilekçede şirketin mülkiyetindeki 34 LN 4472 plakalı Mercedes Vito aracın bakım, yakıt ve diğer tüm masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere, dönemin belediye başkanının görev süresi boyunca bedelsiz olarak Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılmasının teklif edildiği aktarıldı. İmamoğlu’na hakkında açılan 13 ayrı davadan biri olan ve ilk celsesi Siliviri’de görülen makam aracı davasına katılmak için eşi Dilek ve oğlu Selim İmamoğlu’nun yanı sıra Ekrem’in kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Bürokratları geldi.