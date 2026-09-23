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Gündem Ekrem’in makam aracı davası başladı
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Ekrem’in makam aracı davası başladı

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Ekrem’in makam aracı davası başladı

Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediyesi başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı başkanlık makam aracı olarak kullanıp masraflarını belediyeye karşılattığı iddiasıyla “görevi kötüye kullanma” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

HABER MERKEZİ

İddianamede, İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler nedeniyle kamu kurumunu 122 bin 305 lira 70 kuruş zarara uğratmakla suçlanıyor. İddianamede, İmamoğlu İnşaat’ın 4 Şubat 2015’te Beylikdüzü Belediyesi’ne bir dilekçe verdiği, dilekçede şirketin mülkiyetindeki 34 LN 4472 plakalı Mercedes Vito aracın bakım, yakıt ve diğer tüm masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere, dönemin belediye başkanının görev süresi boyunca bedelsiz olarak Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılmasının teklif edildiği aktarıldı. İmamoğlu’na hakkında açılan 13 ayrı davadan biri olan ve ilk celsesi Siliviri’de görülen makam aracı davasına katılmak için eşi Dilek ve oğlu Selim İmamoğlu’nun yanı sıra Ekrem’in kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Bürokratları geldi.

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