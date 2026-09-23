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Spor
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Yüzüne söyledi mi gerçekten? Beşiktaş'ta 3 ay sonra ayrılık var!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yüzüne söyledi mi gerçekten? Beşiktaş'ta 3 ay sonra ayrılık var!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano döneminde 2 futbolcu gözden düştü. Forma şansı bulmakta zorlanan isimlerden birinin ocak ayında ayrılığı gündemde.

#1
Foto - Yüzüne söyledi mi gerçekten? Beşiktaş'ta 3 ay sonra ayrılık var!

Vincenzo Italiano yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Beşiktaş'ta 2 futbolcu gözden düştü. İtalyan teknik adam her iki isme de düzenli forma şansı veremedi.

#2
Foto - Yüzüne söyledi mi gerçekten? Beşiktaş'ta 3 ay sonra ayrılık var!

Italiano'nun adeta unuttuğu futbolculardan birinin ara transfer döneminde ayrılığı bekleniyor.

#3
Foto - Yüzüne söyledi mi gerçekten? Beşiktaş'ta 3 ay sonra ayrılık var!

Vincenzo Italiano'nun gözünden düşen iki isim Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu oldu. Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Kılıçsoy, yeni sezon öncesi siyah-beyazlılara döndü ancak çabuk unutuldu.

#4
Foto - Yüzüne söyledi mi gerçekten? Beşiktaş'ta 3 ay sonra ayrılık var!

Semih Kılıçsoy sezonun ilk bölümünde oynama fırsatı bulmuştu. Hradec Kralove maçında galibiyet golünü atan ve Süper Lig'deki Eyüpspor maçına ilk 11'de çıkan genç forvet daha sonra düşüşe geçti. Kılıçsoy, Çorum FK ve Amedspor maçlarında kadroya yazılmadı. Italiano'nun, Vlahovic transferi sonrası formadan uzaklaşan Semih Kılıçsoy ile milli arada yakından ilgileneceği Milliyet'teki haberde yer aldı.

#5
Foto - Yüzüne söyledi mi gerçekten? Beşiktaş'ta 3 ay sonra ayrılık var!

Semih Kılıçsoy gibi gözden düşen bir diğer isim Mustafa Hekimoğlu oldu. Yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen ve Samsunspor'a imzası direkten dönen forvet, bu transfer gerçekleşmeyince takımda kaldı.

#6
Foto - Yüzüne söyledi mi gerçekten? Beşiktaş'ta 3 ay sonra ayrılık var!

Hekimoğlu şimdiye dek sadece 7 dakika süre alırken, Süper Lig'de hiç şans bulamadı. Ligde kadroya dahi girmeyi başaramayan Mustafa Hekimoğlu'nun ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

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