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Spor Milli Takım zorladı ama olmadı
Spor

Milli Takım zorladı ama olmadı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Atatürk olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Letonya'yla 3-3'lük skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 23:58:00 - 2021-03-31 00:00:42
Milli Takım zorladı ama olmadı

Türkiye ile Letonya, Atatürk olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 berabere bitti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 2. dakikada Kenan Karaman ve 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk karşılık veren Letonya, 35. dakikada Savalnieks'in golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. İlk yarı Milli Takım'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekip, 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1. Letonya, 58. dakikada Uldrikis ve 79. dakikada Ikaunieks'in golleriyle eşitliği yakaladı: 3-3. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

Milli Takım, bu sonuçla puanını 7'ye, Letonya ise 1'e çıkardı.

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