Milli Takım zorladı ama olmadı
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Atatürk olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Letonya'yla 3-3'lük skorla berabere kaldı.
Türkiye ile Letonya, Atatürk olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 berabere bitti.
Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 2. dakikada Kenan Karaman ve 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Çabuk karşılık veren Letonya, 35. dakikada Savalnieks'in golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. İlk yarı Milli Takım'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ay-yıldızlı ekip, 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1. Letonya, 58. dakikada Uldrikis ve 79. dakikada Ikaunieks'in golleriyle eşitliği yakaladı: 3-3. Karşılaşma 3-3 sona erdi.
Milli Takım, bu sonuçla puanını 7'ye, Letonya ise 1'e çıkardı.