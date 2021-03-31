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Spor Milli Takım puan durumu | G Grubu puan durumu güncel
Spor

Milli Takım puan durumu | G Grubu puan durumu güncel

A Milli Futbol Takımı, G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Peki, Türkiye grupta kaçıncı? Milli maç ne zaman? G Grubu 4.maç ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 09:18:00 -
Milli Takım puan durumu | G Grubu puan durumu güncel

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye; Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup eden ay-yıldızlılar bir sonraki maçta Norveç’i deplasmanda 3-0’la geçti. Türkiye, üçüncü maçında ise Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?

Milli Takım puan durumu | G Grubu puan durumu güncel

 

Türkiye'nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 6. maça yükseldi. Letonya ile tarihindeki 7. maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı ikinci yenilgisini alırken, 4 maç ise berabere bitti. Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti. Öte yandan Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.

Dünya Kupası Elemeleri günün sonuçları
Dünya Kupası Elemeleri günün sonuçları

Spor

Dünya Kupası Elemeleri günün sonuçları

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