2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye; Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup eden ay-yıldızlılar bir sonraki maçta Norveç’i deplasmanda 3-0’la geçti. Türkiye, üçüncü maçında ise Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Peki, Türkiye’nin kaç puanı var?

Milli Takım puan durumu | G Grubu puan durumu güncel

Türkiye'nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 6. maça yükseldi. Letonya ile tarihindeki 7. maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı ikinci yenilgisini alırken, 4 maç ise berabere bitti. Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti. Öte yandan Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.