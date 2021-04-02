Milli Takım oyuncularına dudak uçuklatan prim!
Milli Takım futbolcularına galibiyet başına 100'er bin euro prim ödendiği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu(TFF), "Bizim Çocuklar'ın" galibiyet primini belirledi. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100’er bin Euro (960 bin TL) prim verdi. 100 bin Euro'nun prim sistemine göre dağılımı sağlandı.
Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı.
Toplam tutar: 3 milyon 750 bin Euro / 35 milyon 962 bin 500 TL.