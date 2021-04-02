  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli Takım oyuncularına dudak uçuklatan prim!
Spor

Milli Takım oyuncularına dudak uçuklatan prim!

Milli Takım futbolcularına galibiyet başına 100'er bin euro prim ödendiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 10:35:00 -
Milli Takım oyuncularına dudak uçuklatan prim!

Türkiye Futbol Federasyonu'nu(TFF), "Bizim Çocuklar'ın" galibiyet primini belirledi. 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Takım'a, Türkiye Futbol Federasyonu maç başı 100’er bin Euro (960 bin TL) prim verdi. 100 bin Euro'nun prim sistemine göre dağılımı sağlandı.

Prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı.

Toplam tutar: 3 milyon 750 bin Euro / 35 milyon 962 bin 500 TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turgut

Ayıp, yazık bu kadar işsiz ve geliri azalan insan varken içi hava dolu yuvarlak peşine koşanlara bu kadar para verilmesi resmen aklımız ile alay etmektir. Varsa hakkım haram olsun helal etmiyorum...
  • Yanıtla

İşsiz

Yakışır ve hatta az bile. Gerekli yerlere gerekli bağışlar yapılırsa lafı, sözü de olmaz. Vatandaş mı? Dedik ya onlar 3'er 5'er maaşından gerekli bağışları yapınca vatandaşa da bir şeyler düşer.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Avrupa'da panik: Bize saldırırlarsa çaresiz kalırız
Dünya

Avrupa'da panik: Bize saldırırlarsa çaresiz kalırız

Eski Belçika Başbakanı, Rusya'nın Avrupa'ya saldırması durumunda AB'nin çaresiz kalacağını söyledi.

Almanya'da büyük skandal! Kiliseden ayrılmak için sıraya girdiler
Dünya

Almanya'da büyük skandal! Kiliseden ayrılmak için sıraya girdiler

Almanya'da 1960 ve 1970'li yıllarda yetim çocukların cinsel istismara uğradığı ve skandalın kilise yetkilileri tarafından örtbas edildiği or..
Konuğun '21 Haziran'da seçim olacak' sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı
Gündem

Konuğun '21 Haziran'da seçim olacak' sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı

Dün gece ekranlara gelen bir canlı yayın programda, konuklarından birisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay