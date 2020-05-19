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Milli SİHA’larımız destan yazıyor

SİHA’larımız, emperyalistlerin “böl-parçala-yönet” planını uygulamak için sahaya sürdüğü modern silah sistemlerini hurdaya çevirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:26:00 -
Milli SİHA’larımız destan yazıyor

Yerli ve milli SİHA’larımızın, Suriye’de 8, Libya’da 2 Pantsir-S1 ve BUK-M2 hava savunma sistemini demir yığınına dönüştürerek destan yazdığını ifade eden uzmanlar, “Kuş uçurtmaz denilen sistemleri hem de radarları aktif konumdayken yerle bir ediyoruz. SİHA’lar her bakımdan dosta güven düşmana korku salıyor” dedi.

Gittiği yere barış, adalet ve huzur götüren Türkiye, mazlumlara kan kusturan Suriye rejiminin ardından, Libya’da darbeci Hafter çetelerine ait modern savaş sistemlerini de yerli SİHA’larla demir yığınına dönüştürüyor. “Havada kuş uçurtmaz” denilen orta irtifa hava savunma füzelerini bombalayarak hurdaya çıkaran SİHA’lar; Suriye’de 8, Libya’da 2 adet Pantsir-S1 ve BUK-M2’yi üstelik radarı aktif haldeyken vurdu. İsrail Heron’larının 5’te 1 fiyatına yerli imkanlarla ürettiğimiz SİHA’ların, dış destekli Esed ve Hafter kuvvetlerindeki imha ettiği savaş sistemleri bedelinin 2.1 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Mazluma güven zalime korku

Emperyalistlerin “böl-parçala-yönet” planını uygulamak için sahaya sürdüğü modern silah sistemlerini “bul parçala yok et” taktiğiyle demir yığınına çeviren SİHA’ların başarısını Akit’e değerlendiren Emekli Kurmay Albay Ali Coşar, şunları söyledi: “SİHA’larımız, en stratejik savunma sistemlerini dahi imha ediyor. Orta menzilli Pantsir’lerin iki tanesini birden üstelik radarı aktif konumdayken imha edebilen bir insansız hava kuvvetimizin var olması, sonraki süreçlerde de geliştirebileceğimiz nice savunma sanayi ürünü olabileceğini göstermesi bakımından çok önemlidir. Mazlumlara ölüm yağdıranlar, SİHA’lar karşısında o yok olma hissini aynen yaşıyorlar. SİHA’lar her bakımdan dosta güven düşmana korku salıyor.”

Darbeci Hafter’e büyük darbe

Zalimlerin korkulu rüyası olan SİHA’lar, Libya’da Hafter’e mühimmat taşıyan 40 tonluk Ilyushin Il-76 tipi stratejik nakliye uçağını dahi vurarak kullanılmaz hale getirmişti. Hava kuvvetlerimiz; Suriye’de 2 adet SU-24 tipi savaş uçağını, 1 adet L-39 tipi savaş uçağını, 3 insansız hava aracını, 8 helikopteri, 151 tankı, 26 zırlı personel taşıyıcısını, 99 obüs ve çok namlulu roket atarı, 16 tanksavarı havaya uçurmuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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