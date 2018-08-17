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Milli SİHA'lara bir özellik daha

Milli imkanlarla geliştirilen SİHA'lara bir kabiliyet daha kazandırıldı. Uydu üzerinden kontrol edilebilen ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla tamamlandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:26
Milli SİHA'lara bir özellik daha

SSB'den yapılan açıklamaya göre, kurumun koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA SİHA'larının kabiliyeti daha da artırıldı.

Uydu üzerinden kontrol yeteneğine sahip ANKA-S SİHA ile milli uydu üzerinden MAM-L mühimmatlı atış testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Bu sayede güvenlik birimleri, bulunduğu yerin uzağındaki bir üsten kaldırdığı ANKA-S SİHA'yı kontrol ederek, uzaktaki bir hedefi imha edebilecek.

Açıklamada, "Bu sistemle İHA'larda sahip olduğumuz anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetimizi ANKA-S SİHA ile çok daha uzun mesafelere taşımış olduk. Uydu üzerinden ANKA-S ile yapılan bu atış, ülkemizin milli teknoloji geliştirme çalışmalarında da bir ilk oldu." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:26
  1. SİHA
  2. ANKA siha

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