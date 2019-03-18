0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığından duygu dolu 18 Mart videosu

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden tüyleri diken diken eden duygu dolu bir video yayınladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:26

Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşı görüntüleri ile Mustafa Kemal'in cephedeki fotoğraflarının yer aldığı video sosyal medyada paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlanan videoda Çanakkale Savaşı'nda çekilen görüntüler, Mustafa Kemal'in cephedeki fotoğraflarının yanı sıra Türk askerinin katıldığı farklı zamanlardaki operasyonlardan görüntülere yer verildi.

Videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Ben, zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan şanlı Türk ordusunun askeri. Ben, Mehmetoğlu Mehmet. Çanakkale'de, daha 15'inde bir kınalı kuzu. Dumlupınar'da 26'sında bir cengaver. Kore'de, Kıbrıs'ta, Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de nice destanlar yazan. Ben, gökten ölüm yağarken gücümü damarlarındaki asil kandan alarak namerdin karşısında dimdik duran. Ben, zulme baş eğmeyen yiğit. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diye cenk meydanına koşanım. Ben, bayrağına aşık. Ben, Allah'a kurban olanım. Buralarda aramayın beni. Ne azapta, ne nardayım. Ölümsüz şerbetini içtim ben. Bundan gayrı, bakmaya doyamadığınız mavi göklerin binbir tonundayım.

Seher vakti, esen meltemin kırlara bıraktığı o eşsiz çiy tanesinin sırrındayım. Gözlerinizi kapatıp dinleyin. Usulca fısıldayan yağmur damlalarının sesindeyim. Ben, Mehmetoğlu Mehmet, vatanımın semalarında onurla dalgalanan bayrağımın ayı, yıldızıyım. Bu toprağı vatan yapan binlerce şehitten sadece biriyim."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:26
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
  3. Çanakkale Savaşı
  4. Mustafa Kemal
  5. Türk askeri
  6. Fırat Kalkanı
  7. Kıbrıs
  8. Dumlupınar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosu
    1. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosu
    2. Çınar’dan 5 yılın değerlendirmesi
    3. 17 Aralık Kumpas davasında 15 sanığa..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    5. "Ortada bir define var, bölüşürken..
    6. Türkiye, AB ile ticaret fazlası verdi
    7. Arazi cinayeti zanlıları adliyeye sevk..
    8. Kocasinan Belediyesi Turgutreis..
    9. Aydın’da 18 Mart-Çanakkale Zaferi..
    10. Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad..
    11. Çanakkale’ye yeni kampüs
    12. KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na..
    13. Yeni Zelanda Emniyeti: “Sadece bir..
    14. Başkan Babaş: “Mesleğimiz..
    15. "Kapı kapı gezeceğiz tüm kalplere ve..
    16. Başkan Aydın, Başkan Uzuner’e sahip..
    17. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    18. Belediye başkan adayı paramotorla uçtu
    19. Bakan Selçuk: "Bugün yazılı bir..
    20. Mutlu Işıksu: “Projelerimiz Hazır”
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım