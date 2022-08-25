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Teknoloji Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akıncı İHA paylaşımı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Teknoloji

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akıncı İHA paylaşımı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Üç Akıncı İHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 16:29:00 - 2022-08-25 16:32:19
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akıncı İHA paylaşımı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik edilen 3 Akıncı İnsansız Hava Aracının (İHA), envantere alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açılamada, "Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA daha envanterimize girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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