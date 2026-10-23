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Dünya Bu kez Gazze değil... Terörist Netanyahu'dan abluka kararı!
Dünya

Bu kez Gazze değil... Terörist Netanyahu'dan abluka kararı!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bu kez Gazze değil... Terörist Netanyahu'dan abluka kararı!

İsrail'in teröristbaşısı Netanyahu, El-Halil'deki silahlı çatışmanın ardından kente giriş çıkışların kapatılması ve Batı Yaka genelinde abluka hazırlıkları talimatı verdi. İsrail ordusu aynı kentte 2 Filistinliyi öldürmüş, kentin ve çevre köylerin giriş çıkışlarını kapatmıştı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Netanyahu, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Merkez Bölge Komutanı ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Netanyahu, toplantıda ordu ve güvenlik güçlerinden El-Halil'in derhal giriş ve çıkışlara kapatılmasını, Batı Yaka genelinde abluka hazırlıklarına başlanmasını ve bölge kaynaklı saldırıların önlenmesi amacıyla ek güvenlik önlemlerinin alınmasını istediğini vurguladı.

Bölgede Filistinlilere yönelik geniş çaplı baskınlar ile gözaltılar gerçekleştirildiğini kaydeden Netanyahu, Hamas'a yönelik tehditlerde bulundu.

İsrail ordusu, Batı Yaka'nın güneyindeki El-Halil kentinde İsraillilere saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürmüş, olayın hemen ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş-çıkışlarını kapatmıştı.

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