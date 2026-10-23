  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu kez Gazze değil... Terörist Netanyahu'dan abluka kararı! Azerbaycan’da işler iyice çığırından çıktı! Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’i zora sokacak iddia Oğlunu geri vermeyen kutsal topraklar, babayı da bağrına bastı! Mekke’de oğlunun mezarında dua ederken hayatını kaybetti Mavi Vatan’daki dost zırhı mutlu etti: KKTC’den Libya’ya ‘mutabakat’ teşekkürü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi: Barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz Zonguldak'taki maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var Hakan Fidan İstanbul'dan dünyaya seslendi: Gazze'deki soykırım uluslararası sisteme güveni sarstı Sarıgül’e de dokunulsun Fon istismarcılarının akıl ‘Hoca’sı belli! FETÖ ağzıyla saldırıyorlar İngiliz The Guardian muhtemel bir yeni savaşı yazdı! İran saldırıya uğrarsa bölgedeki yapay zekâ tesislerini vuracak!
Sağlık İlk kez bir insanda görülmüştü! DSÖ, Shamonda virüsünü araştırıyor
Sağlık

İlk kez bir insanda görülmüştü! DSÖ, Shamonda virüsünü araştırıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İlk kez bir insanda görülmüştü! DSÖ, Shamonda virüsünü araştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Fransa'da bugüne kadar hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk kez bulaştığı kişinin ölmesi üzerine araştırmaları sürdürdüklerini, halk sağlığına yönelik potansiyel riskler hakkında veri toplayan Fransız yetkililerle iletişim halinde olduklarını bildirdi. Lindmeiser, hasta Shamonda virüsünün hayvanlar arasında dolaşımda olduğu ve 'Culicoides' cinsi sineklerin de bulunduğu bir bölgede bulunmuştur. Olası bulaşma yolları halen araştırılıyor." İfadelerini de kullandı.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "Fransa'da, bugüne kadar hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk insan vakası olan kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu virüsle ilgili son durum nedir? Ne kadar tehlikeli bir virüsle karşı karşıyayız? Bu konuda DSÖ ile Fransa'da sağlık otoritelerinin teması sürüyor mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Fransa'nın Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında bu vakayı DSÖ'ye bildirdiğini kaydeden Lindmeier, "DSÖ, durumu yakından takip etmekte ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kanalıyla ülkelerle, ayrıca hayvan sağlığı alanındaki ortakları olan BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ile bilgi paylaşımında bulunuyor. DSÖ, Shamonda virüsü hastalığının belgelenmiş bu ilk insan vakasını daha iyi anlamak amacıyla enfeksiyon kaynağı, olası bulaşma yolları ve halk sağlığına yönelik potansiyel riskler hakkında veri toplayan Fransız yetkililerle iletişim halinde." dedi.

Lindmeier, Shamonda virüsü enfeksiyonunun daha önce insanlarda tespit edilmediğini, bunun belgelenmiş ilk insan vakası olduğunu hatırlatarak, "Genel olarak insanlar, özellikle sıcak ve nemli mevsimlerde dışarıdayken sinek ve diğer böceklerin ısırmasına karşı cilde uygulanan 'böcek uzaklaştırıcılar' kullanarak veya cildi örten kıyafetler giyerek kendilerini korumaya yönelik önlemler alabilir." önerisinde bulundu.

DSÖ'nün Shamonda'ya karşı henüz resmi bir risk değerlendirmesi yapmadığının altını çizen Lindmeier, mevcut bilgilere ve yakından ilişkili virüslerin bulaşma biçimlerine dair verilere dayanarak, bunun münferit bir insan vakası olduğu ve şu an için daha geniş çaplı bir yayılıma yol açmasının beklenmediğinin söylenebileceğini aktardı.

Lindmeier, sinekler aracılığıyla bulaşan virüslerin yayılma potansiyelinin yılın daha serin aylarında genellikle azaldığını vurguladı.

Fransız yetkililerin, ülkenin doğusunda yaşayan bir kişide ilk kez Shamonda virüsü enfeksiyonu vakası bildirdiğine işaret eden Lindmeier, "Fransız yetkililere göre, hastada Shamonda virüsüyle bağlantılı olduğu düşünülen serebral (beyinle ilgili) komplikasyonlar gelişti. Yine yetkililerin belirttiğine göre, hastanın bağışıklık sistemi baskılanmış durumdaydı, bu da kişiyi enfeksiyona ve hastalığın ağır seyretmesine karşı daha savunmasız hale getirmiş olabilir. Hasta, Shamonda virüsünün hayvanlar arasında dolaşımda olduğu ve 'Culicoides' cinsi sineklerin de bulunduğu bir bölgede bulunmuştur. Olası bulaşma yolları halen araştırılıyor." diye konuştu.

LYON KENTİNDE BİR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN HASTADA TESPİT EDİLMİŞTİ

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ay başında Lyon kentinde bir hastanede tedavi gören hastada Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, virüsün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının kabul edildiği ve Lyon'daki vakanın ​​​​​​​virüsün "bir insanda ilk kez tespit edilip kamuoyuna bildirildiği olay" olduğu aktarılmıştı.

Shamonda virüsü ilk kez insanda görüldü: Fransa'da can alan virüs takibe alındı
Shamonda virüsü ilk kez insanda görüldü: Fransa'da can alan virüs takibe alındı

Sağlık

Shamonda virüsü ilk kez insanda görüldü: Fransa'da can alan virüs takibe alındı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze destekçilerini darp edenlere özgürlük!
Gündem

Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze destekçilerini darp edenlere özgürlük!

Rize’deki Burger King açılışında Katil İsrail’i protesto ettiği için gözü dönmüş şehir eşkıyaları tarafından barbarca darp edilen Dr. Kemal ..
İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!
Gündem

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!

Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza ve Müslümanlara yönelik zulümlerini aralıksız sürdüren komünist Çin rejiminin hüküm sürdüğü topraklardan ..
SP’li Atmaca büyük vebal altında! 600 bin dolar ödenen isim kim, açıkla!
Siyaset

SP’li Atmaca büyük vebal altında! 600 bin dolar ödenen isim kim, açıkla!

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın, "Bir milletvekili araya girdi, sanayici 600 bin dolar ödedi, halka arz sorunu çözüldü" ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23