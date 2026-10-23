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Dünya Azerbaycanlı kadın dayanamayıp cevabı yapıştırdı! Coğrafya farklı zulüm aynı
Dünya

Azerbaycanlı kadın dayanamayıp cevabı yapıştırdı! Coğrafya farklı zulüm aynı

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Azerbaycan'da devlet okullarındaki laik kılık-kıyafet yönetmeliğine karşı düzenlenen protestolara polis sert müdahalede bulundu; "Lebbeyk" diyerek tepki gösteren bir dindar vatandaş karga tulumba gözaltına alınırken, olaylara tanıklık eden bir kadının polise "Siz Azerbaycanlı değil Ermenisiniz" diyerek feryat etmesi dikkat çekti.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından devlet okullarında uygulamaya konulan laik kılık-kıyafet yönetmeliği gerekçesiyle Müslüman öğrencilerin eğitime erişiminin engellenmesi infiale yol açtı. Karara karşı düzenlenen eylemlerde polisin sert müdahalesi ve Müslüman vatandaşlara yönelik haksız gözaltılar, akıllara Türkiye'deki meşum 28 Şubat sürecini ve meşhur ikna odalarını getirdi.

 

“LEBBEYK” DİYEN GÖZALTINA ALINDI

Okul kapılarında hak arayan kitlelere yönelik Bakü emniyetinin gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında skandal anlar yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir protestocunun telbiye getirerek “Lebbeyk Allahümme lebbeyk” dediği esnada güvenlik güçlerince adeta karga tulumba edilerek zorla araca bindirildiği ve apar topar gözaltına alındığı görüldü. Kamu düzenini bozma iddiasıyla dindar vatandaşın gözaltına alınması kamuoyunda derin yaralar açtı.

 

HALKTAN POLİSE SERT TEPKİ: “SİZ ERMENİSİNİZ!”

Müslüman halkın inanç özgürlüğünü kısıtlayan bu despotik müdahalelere bölgedeki vatandaşlar sert tepki gösterdi. Olaylara tanıklık eden Azerbaycanlı bir kadının, dindar eylemcileri darp eden emniyet mensuplarına yönelerek “Devletinize tüküreyim, siz Azerbaycanlı değil Ermenisiniz!” şeklinde feryat ettiği anlar kameraya yansıdı. Güvenlik güçlerinin bu haklı sitem karşısında hiçbir cevap veremeyerek sessiz ve şaşkın bir şekilde bakakalması dikkat çekti.

 

Yıllarca komünizm baskısı altında inançlarını korumaya çalışan kardeş Azerbaycan halkının, bugün kendi devlet otoriteleri tarafından uygulamaya konulan bu laikçi ve yasakçı zihniyetle karşı karşıya bırakılması, Bakü yönetiminin kendi öz değerlerine sırt döndüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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