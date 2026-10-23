2 Filistinli mazlum şehit edilmişti! Filistinlilere saldırıda 2 israil askeri öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Soykırımcı ordunun sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Yaka’nın El Halil kentinde Filistinlilere yönelik saldırısı sırasında çıkan çatışmada 2 İsrailli askerin öldüğü açıklandı. İsrail basınının haberlerine göre 3 terör ordusu mensubu da yaralandı. 2 Filistinlinin şehit edildiği olayların ardından terör devleti kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.
Ordudan yapılan açıklamada, çatışma sonucu Kıdemli Çavuş Ron Yonatan Roytman (23) ile Çavuş Yuval Shai Svilem'in (20) öldüğü belirtildi.
İsrail basınındaki haberlerde 3 İsrail askerinin de aynı çatışmada orta ve hafif derecede yaralandığı belirtildi.
El Halil kentindeki kontrol noktasında çıkan çatışmada, İsrail ordusu 2 Filistinliyi öldürmüş, olayın hemen ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah saatlerinde çıkan silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.
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