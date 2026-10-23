Juventus kötü haberi verdi! Zeki Çelik sakatlandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus, 29 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik'in sakatlandığını açıkladı.
Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik sakatlandı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildiği belirtildi.
Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus'un sahasında Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Zeki Çelik, sakatlığından dolayı maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.
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