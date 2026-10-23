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Spor Juventus kötü haberi verdi! Zeki Çelik sakatlandı
Spor

Juventus kötü haberi verdi! Zeki Çelik sakatlandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Juventus kötü haberi verdi! Zeki Çelik sakatlandı

İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus, 29 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik'in sakatlandığını açıkladı.

Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik sakatlandı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sol arka adalesinde hafif dereceli kas hasarı tespit edildiği belirtildi.

Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus'un sahasında Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Zeki Çelik, sakatlığından dolayı maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.

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