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Siyaset Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu
Siyaset

Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu

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Mücahit Birinci için istenen ceza belli oldu

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki’ye 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağına dair vaatte bulunduğu iddiasıyla yargılanan Avukat Mücahit Birinci’nin 2 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Avukat Mücahit Birinci’nin, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Murat Kapki’ye 2 milyon dolar ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair vaatte bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mücahit Birinci ile İBB davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan bu dosyanın ise müştekisi olan Murat Kapki hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Kapki, Birinci hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyledi. Kapki, Birinci’nin cezaevindeyken kendisini ziyaret ettiğini, önüne koyduğu metni imzalaması ve metindeki iddiaları ifade olarak anlatması halinde tahliye edilebileceğini söylediğini, bu iş karşılığında kendisinden 2 milyon dolar istendiğini iddia etti. Birinci’nin ısrarlı olduğunu öne süren Kapki, "Ben zaten bu ifadeyi verecek olsam sana neden 2 milyon dolar vereyim?" dediğini duruşmada anlattı.

 

"YALAN KONUŞUYORSAM ÖLÜSÜNÜ ÖPEYİM"

Kapki, Birinci’nin avukatlık mesleğini yürütmek amacıyla değil, önüne koyduğu metni imzalatmak ve karşılığında para almak amacıyla hareket ettiğini düşündüğünü belirterek şikayetçi olduğunu duruşmada aktardı. Kapki, beyanı sırasında Birinci’ye, "Ben burada en ufak yalan konuşuyorsam üç evladım var, ölüsünü öpeyim" dedi. Birinci ise bunun üzerine, "Allah evlatlarını sana bağışlasın, öyle deme" yanıtını verdi. Kapki, Birinci’ye yönelik "Biraz şerefi, namusu varsa o da doğruları anlatır" ifadesini de kullandı.

 

"AVUKATLIK FAALİYETİ SUÇ DEĞİL"

Mücahit Birinci ise avukatlık faaliyeti kapsamında yaptığı işlemlerin suç olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak, avukatın dosya veya belgeler üzerinden müvekkiliyle görüşmesinin ve vekaletname kapsamında cezaevi ziyareti gerçekleştirmesinin suç sayılamayacağını söyledi.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Birinci’nin üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Birinci ise mütalaaya karşı, "Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mücahit Birinci’nin, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki ile cezaevinde yaptığı görüşmede, Kapki’ye 2 milyon dolar ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair garanti verdiği belirtilmişti. İddianamede, söz konusu eylemin avukatlık görevinin gereklerine aykırı olduğu aktarılmıştı. Birinci’nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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