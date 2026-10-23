‘Hebron şehrini kuşatın’ talimatı! Soykırımcı Netanyahu yeni katliam peşinde!

İsrail Başbakanlık Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Az önce Savunma Bakanı, IDF Genelkurmay Başkanı, Şin Bet Müdürü, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve IDF Merkez Komutanlığı Komutanı ile bir güvenlik değerlendirmesi yaptım” diyen Başbakan Binyamin Netanyahu: “Görünüşe göre Hamas teröristleri, masum sivilleri öldürmeyi hedefleyen büyük bir saldırıyı planlıyordu; bu, keşfedilen büyük miktarda silah ve mühimmatla kanıtlandı. Cesur askerlerimiz bu saldırıyı cesaret ve kararlılıkla engelledi. Eylemleri için onları tebrik ediyorum ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. IDF'ye ve güvenlik güçlerine, Hebron şehrini derhal kuşatmalarını ve Yahudiye ve Samiriye'den kaynaklanan terör saldırılarını önlemek için ek güvenlik önlemleri almalarını talimat verdim. Güçlerimiz, terörizmi engellemek için takviyelerle faaliyet gösteriyor ve geniş çaplı tutuklama dalgaları gerçekleştiriyor. Hamas teröristlerini ve onları gönderenleri, nerede olurlarsa olsunlar ve her zaman peşlerinde olacağız. Saklanacak yeriniz yok” ifadeleriyle mazlum Filistin halkına yönelik yeni katliamlar planladığının sinyalini verdi.