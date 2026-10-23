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Kaan'ı radarlarına almışlardı: Arap ülkesi yine şaşırtmadı, Fransa ile anlaştı Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor Azeri isimden 'yok artık' dedirten sözler: Türkiye bizim sayemizde tecrübe edindi Depremde zarar görmüştü: Tarihi cami yeniden açıldı Fransa'da sular durulmuyor! Silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
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A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu

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A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu

A101’in 24 Ekim aktüel kataloğunda Çaykur Tiryaki çaydan Torku dana kasap sucuğa, Fairy bulaşık deterjanından Persil sıvı deterjana kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini aldı.

#1
Foto - A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu

Türkiye genelinde geniş mağaza ağıyla hizmet veren perakende zinciri A101, 24-30 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli “Haftanın Yıldızları” kataloğunu duyurdu. Ev ekonomisini desteklemeyi hedefleyen kampanya kapsamında temel gıda maddelerinden kahvaltılık ürünlere, ev temizlik malzemelerinden atıştırmalıklara kadar birçok temel tüketim kalemi indirimli fiyatlarla raflara taşındı.

#2
Foto - A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu

Müşterilerin merakla takip ettiği a101 24 ekim aktüel indirimleri mağazaların yanı sıra A101 Kapıda uygulaması ve a101.com.tr üzerinden de tüketicilere sunuldu. Kampanyada özellikle mutfakların vazgeçilmez kalemleri olan çay, sucuk, peynir ve deterjan çeşitleri dikkat çeken fiyat seviyeleriyle öne çıktı.

#3
Foto - A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu

Çaykur Tiryaki Çay ve Temel Kahvaltılık Fiyat Listesi Kataloğun temel gıda ve kahvaltılık bölümünde Türkiye’nin önde gelen markalarının ürünleri avantajlı etiketlerle listelendi. Günlük sofraların başlıca ihtiyaçları için belirlenen güncel satış fiyatları şöyle sıralandı: Çaykur Tiryaki Çayı (2 kg): 875 TL yerine 659 TL (% indirim) Torku Dana Isıl İşlem Görmüş Kasap Sucuk (400 g): 375 TL yerine 319 TL ( indirim) Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri (350 g): 169,90 TL yerine 140 TL ( indirim) Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri (600 g): 235 TL yerine 195 TL ( indirim) Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir (500 g): 200 TL yerine 160 TL ( indirim) Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt (2,5 kg): 107 TL yerine 97 TL (%9 indirim) Piliç Döner (500 g): 179 TL yerine 149,50 TL ( indirim) Nimet Üçgen Yufka (360 g): 57 TL yerine 47,50 TL ( indirim) Bal Küpü / Nar Toz Şeker (5 kg): 245 TL yerine 230 TL (%6 indirim) Bebelac Bebek Maması (400 g): 449 TL yerine 359 TL ( indirim) Torku Kakaolu Helva (500 g): 146 TL yerine 115 TL (" indirim) Fairy ve Persil Temizlik Ürünlerinde Büyük İndirim Ev hijyenine yönelik reyonlarda bulaşık ve çamaşır yıkama ürünleri ile kişisel bakım gereçleri geniş yer buldu. Bulaşık deterjanları ve yüzey temizleyicilerde uygulanan kampanyalı etiketler şu şekilde duyuruldu: Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı (2600 ml): 399,90 TL yerine 279,90 TL (0 indirim) Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Deterjanı (30’lu): 379,90 TL yerine 299 TL (! indirim) Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı (650 ml): 119 TL yerine 85 TL () indirim) Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı Leylak Bahçesi (2145 ml): 279,90 TL yerine 189,90 TL (2 indirim) Cif Etkili Güç Sprey Temizleyici Kir-Kireç / Yağ Çözücü (1 L): 159 TL yerine 109,50 TL (1 indirim) Domestos Ultra Çamaşır Suyu (750 ml): 99,90 TL yerine 75 TL (% indirim) Sea Color Saç Boyası Çeşitleri: 205 TL yerine 122,50 TL (@ indirim) Derby, Gillette ve Arko Tıraş Bakım Ürünleri: P’ye varan indirim Colgate Ağız Bakım Ürünleri: P’ye varan indirim

#4
Foto - A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu

Eti Atıştırmalık Çeşitleri ve İçecek Reyonu Fırsatları A101 haftalık indirim bülteninde Eti markasının sevilen bisküvi, kek ve çikolata çeşitleri geniş yer tutuyor. Serinletici içecekler ve atıştırmalıklarda geçerli fiyatlar listelere yansıdı: Eti Browni İntense Kek Çeşitleri (50 g): 24,50 TL yerine 19,50 TL ( indirim) Eti Karam Gurme Çikolatalı Gofret (50 g): 29,50 TL yerine 23,50 TL ( indirim) Eti Browni Gold Kek Çikolatalı (45 g): 18 TL yerine 12,50 TL (1 indirim) Eti Tartini Frambuazlı Turta (114 g): 50 TL yerine 40 TL ( indirim) Eti Çikolatalı Gofret (29 g): 15 TL yerine 12 TL ( indirim) Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri (66 g): 34 TL yerine 24,50 TL (( indirim) Eti Hoşbeş Bidolu Kakao Kremalı Yer Fıstıklı Gofret (81 g): 45 TL yerine 36 TL ( indirim) Eti Cin Bisküvi (13×25 g): 70 TL yerine 59 TL ( indirim) Eti Finger Bisküvi (900 g): 175 TL yerine 140 TL ( indirim) Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi (1 kg): 199 TL yerine 159,50 TL ( indirim) Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi (110 g): 30 TL yerine 25 TL ( indirim) Eti Lifalif Yulaf Ezmesi (500 g): 100 TL yerine 79,50 TL (! indirim) Coca-Cola Gazlı İçecek (1,75 L): 85 TL yerine 70 TL ( indirim) Fanta Gazlı İçecek (1,75 L): 80 TL yerine 65 TL ( indirim) Kızılay Sade Maden Suyu (6×200 ml): 66 TL yerine 55 TL ( indirim)

#5
Foto - A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu

10 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Kasa Arkası Fırsatları Haftanın Yıldızları kataloğunda belirli tutarda alışveriş yapan müşterilere özel kasa arkası indirimleri de yer aldı. Kasada 10 TL ve üzeri sepet tutarına ulaşan tüketiciler için uygulanan özel fiyatlar şöyle belirlendi: Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması (875 g): 399 TL yerine 199 TL (@ indirim) Bingo Mutlu Yuvam Toz Deterjan (4 kg / 26 Yıkama): 329 TL yerine 165 TL (P indirim) Yumoş Uzman Konsantre Yumuşatıcı (1200 ml / 50 Yıkama): 299 TL yerine 145 TL (R indirim)

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