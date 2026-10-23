A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu

Çaykur Tiryaki Çay ve Temel Kahvaltılık Fiyat Listesi Kataloğun temel gıda ve kahvaltılık bölümünde Türkiye’nin önde gelen markalarının ürünleri avantajlı etiketlerle listelendi. Günlük sofraların başlıca ihtiyaçları için belirlenen güncel satış fiyatları şöyle sıralandı: Çaykur Tiryaki Çayı (2 kg): 875 TL yerine 659 TL (% indirim) Torku Dana Isıl İşlem Görmüş Kasap Sucuk (400 g): 375 TL yerine 319 TL ( indirim) Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri (350 g): 169,90 TL yerine 140 TL ( indirim) Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri (600 g): 235 TL yerine 195 TL ( indirim) Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir (500 g): 200 TL yerine 160 TL ( indirim) Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt (2,5 kg): 107 TL yerine 97 TL (%9 indirim) Piliç Döner (500 g): 179 TL yerine 149,50 TL ( indirim) Nimet Üçgen Yufka (360 g): 57 TL yerine 47,50 TL ( indirim) Bal Küpü / Nar Toz Şeker (5 kg): 245 TL yerine 230 TL (%6 indirim) Bebelac Bebek Maması (400 g): 449 TL yerine 359 TL ( indirim) Torku Kakaolu Helva (500 g): 146 TL yerine 115 TL (" indirim) Fairy ve Persil Temizlik Ürünlerinde Büyük İndirim Ev hijyenine yönelik reyonlarda bulaşık ve çamaşır yıkama ürünleri ile kişisel bakım gereçleri geniş yer buldu. Bulaşık deterjanları ve yüzey temizleyicilerde uygulanan kampanyalı etiketler şu şekilde duyuruldu: Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı (2600 ml): 399,90 TL yerine 279,90 TL (0 indirim) Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Deterjanı (30’lu): 379,90 TL yerine 299 TL (! indirim) Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı (650 ml): 119 TL yerine 85 TL () indirim) Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı Leylak Bahçesi (2145 ml): 279,90 TL yerine 189,90 TL (2 indirim) Cif Etkili Güç Sprey Temizleyici Kir-Kireç / Yağ Çözücü (1 L): 159 TL yerine 109,50 TL (1 indirim) Domestos Ultra Çamaşır Suyu (750 ml): 99,90 TL yerine 75 TL (% indirim) Sea Color Saç Boyası Çeşitleri: 205 TL yerine 122,50 TL (@ indirim) Derby, Gillette ve Arko Tıraş Bakım Ürünleri: P’ye varan indirim Colgate Ağız Bakım Ürünleri: P’ye varan indirim