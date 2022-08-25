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Sağlık Uğur Şahin'den beklenen açıklama geldi! Aşı hazır, yeni dönem başlıyor
Sağlık

Uğur Şahin'den beklenen açıklama geldi! Aşı hazır, yeni dönem başlıyor

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin'den flaş açıklama! Aşıda yeni dönem: 2 yılı aşkın süredir koronavirüsü ile mücadele eden dünya şimdi de Omicron alt varyantı BA.4 ve BA.5 için alarma geçmiş durumda. Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken sahibi olduğu BioNTech ile koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren Uğur Şahin'den yeni aşı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 16:03:00 - 2022-08-25 16:25:52
Uğur Şahin'den beklenen açıklama geldi! Aşı hazır, yeni dönem başlıyor

2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde BA.4 ya da BA.5 Omicron varyantları ile adından sıkça söz ettiren virüs dünya genelinde vakaların ciddi oranda artmasına yol açmış durumda

Pek çok uzman şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıya kaldığımız konusunda fikir birliği içerisinde.

UĞUR ŞAHİN AÇIKLADI: AŞI HAZIR

Dünyada tabiri caizse Omicron alarmına geçmişken beklenen açıklama BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den geldi.

Şahin, Omikron varyantına karşı yeni aşının hazır olduğunu açıkladı.

Gereken iznin en kısa zamanda verilmesini beklediklerini belirten Prof. Şahin, 'Aşıyı birkaç gün içinde teslim edebiliriz. Eylül ayı başından itibaren bu mümkün' dedi.

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