Mavi Vatan’daki dost zırhı mutlu etti: KKTC’den Libya’ya ‘mutabakat’ teşekkürü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı kabul etmesi KKTC’de de memnuniyetle karşılandı. Yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde şekillenen ve bölgedeki gerçekleri yansıtan bu tarihi adımı selamlıyoruz" denildi.
KKTC Dışişleri Bakanlığından, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Libya Temsilciler Meclisince kabul edilmesi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında 2019'dan bu yana yürürlükte olan Mutabakat Muhtırası'na ilişkin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
KKTC'nin, Türkiye'nin Akdeniz havzasında barış, güvenlik ve istikrarı tesis etmeye yönelik vizyonunu tam bir dayanışma içinde desteklediği kaydedilen açıklamada, "Uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde şekillenen ve bölgedeki gerçekleri yansıtan bu tarihi adımı selamlıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Libya Temsilciler Meclisi 20 Ekim'de, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamıştı.
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