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A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu Kaan'ın radarlarına almışlardı: Arap ülkesi yine şaşırtmadı, Fransa ile anlaştı Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor Azeri isimden 'yok artık' dedirten sözler: Türkiye bizim sayemizde tecrübe edindi Depremde zarar görmüştü: Tarihi cami yeniden açıldı Fransa'da sular durulmuyor! Silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var 1 milyon vatandaşa borç müjdesi! Vatandaşın o borçları silinecek Dilencinin paraları sakladığı yer şoka soktu
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Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor

Galatasaray’ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor. Rus futbolcu, sarı kırmızılı ekipte 2 gol ve 2 asiste imza attı.

#1
Foto - Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor

Galatasaray'da Aleksey Batrakov performansıyla dikkat çekiyor. TRT Spor’da yer alan habere göre genç futbolcu, özellikle son 1 ayda etkili oyunuyla 11’deki yerini sağlamlaştırdı.

#2
Foto - Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor

Teknik direktör Okan Buruk, milli maç arasında Batrakov'u 11’e dahil etmek istiyordu. 21 yaşındaki oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirdi. Batrakov, 4-1 yenildikleri Barcelona maçında takımının tek golünü kaydetmeyi başardı.

#3
Foto - Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor

Rus oyuncu ayrıca, 3 puanla dönülen Lille deplasmanında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

#4
Foto - Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor

Genç orta saha, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 3'üncü maçında da forma giydi.

#5
Foto - Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor

Batrakov, milli maç arasından sonra, ligde Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarına da 11'de başladı. Bu karşılaşmalarda 1 asist kaydeden Rus futbolcu, böylece Galatasaray’da çıktığı 9 maçta 2 gol, 2 asiste imza attı

#6
Foto - Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor

Teknik direktör Okan Buruk, Batrakov’un yükselen performansını sürdürmesini istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu doğrultuda genç oyuncuya, Fenerbahçe maçında da 11’de yer vermeyi planlıyor.

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