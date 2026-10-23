Galatasaray’da yerini sağlamlaştırdı! Batrakov rüzgârı esiyor
Galatasaray’ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor. Rus futbolcu, sarı kırmızılı ekipte 2 gol ve 2 asiste imza attı.
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Galatasaray’ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, son haftalardaki performansıyla göz dolduruyor. Rus futbolcu, sarı kırmızılı ekipte 2 gol ve 2 asiste imza attı.
Galatasaray'da Aleksey Batrakov performansıyla dikkat çekiyor. TRT Spor’da yer alan habere göre genç futbolcu, özellikle son 1 ayda etkili oyunuyla 11’deki yerini sağlamlaştırdı.
Teknik direktör Okan Buruk, milli maç arasında Batrakov'u 11’e dahil etmek istiyordu. 21 yaşındaki oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirdi. Batrakov, 4-1 yenildikleri Barcelona maçında takımının tek golünü kaydetmeyi başardı.
Rus oyuncu ayrıca, 3 puanla dönülen Lille deplasmanında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Genç orta saha, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 3'üncü maçında da forma giydi.
Batrakov, milli maç arasından sonra, ligde Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarına da 11'de başladı. Bu karşılaşmalarda 1 asist kaydeden Rus futbolcu, böylece Galatasaray’da çıktığı 9 maçta 2 gol, 2 asiste imza attı
Teknik direktör Okan Buruk, Batrakov’un yükselen performansını sürdürmesini istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu doğrultuda genç oyuncuya, Fenerbahçe maçında da 11’de yer vermeyi planlıyor.
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