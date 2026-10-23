Azerbaycan’da işler iyice çığırından çıktı! Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’i zora sokacak iddia

Öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitim kurumlarına başörtüsüyle girmesinin yasak olduğu Azerbaycan’da, bu kez de tesettür giyim sektörüne yönelik müdahale iddiaları gündeme geldi. Ülkede tesettür giyim mağazası işleten kadın bir girişimci, hükümetin baskıcı politikalarla dükkanlarını kapatmak zorunda bıraktığını öne sürdü.

ÖNCE OKULLAR, ŞİMDİ MAĞAZALAR

Okullardaki kılık-kıyafet kısıtlamalarının ardından giyim sektörüne de müdahale edildiğini belirten mağaza sahibi, kamu otoritelerinin sistemli baskıları nedeniyle işletmelerini sonlandırmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

HÜKÜMET KANADI SESSİZ

Hükümet kanadından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar bölgedeki dini özgürlükler ve ticari faaliyetlerin kısıtlanması tartışmalarını yeniden alevlendirdi.