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Gündem Kılıçdaroğlu'dan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!
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Kılıçdaroğlu'dan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!

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Kılıçdaroğlu'dan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim konusunda da fikrini açıklayan Kılıçdaroğlu, şu dönemde erken seçimin yanlış olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu "Ülke yangın yeriyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Hangi gerekçeyle yapacaksınız? Biz her şeyden önce Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun mutlaka düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Televizyonların Ankara temsilcilerinin ‘Erken seçim konusunda ne düşündüğünü' sordukları Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız? Erken seçim eğer gelirse Türkiye'nin gündemine, elbette ki olmasın diye bir özel çabamız olmayacak. Ama biz her şeyden önce Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun mutlaka düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu tablo mutlaka düzelmek zorunda. Yapamazlarsa, beceremezlerse zaten doğal olarak seçim kendiliğinden gelecektir.”

MANSUR BEY BİZİ ÜZDÜ

"CHP'nin Cumhur İttifakı'nın yanında saf tutuyor algısına ne diyorsunuz?" sorusuna, "Efendim bu algıyı yaratan medya ve belli çevreler, yani özel olarak Cumhur İttifakı ile bir görüşmemiz olmadı. Eleştiri gelince en sert eleştiriyi yapıyoruz" cevabını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Mansur Bey'in istifası üzdü mü? Elbette üzdü” dedi.

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Yorumlar

ata

şindü bu ana muhalefet mi, baba muhalefet mi... yoksa çocuk muhalefet mi.... kemal abi bildiğiniz gibi...

Vay vay

Ülke yangın yeriyse yangını söndürmek için seçim yapılır..Ülkeyi kim yangın yerine çevirmiş
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