Güler Irak ve Suriye’den çekilmeyeceğiz demişti! Irak’tan kafa karıştıran açıklama: Türkiye, askeri üssü pazar günü devredecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in dün, sınır güvenliği tamamen sağlanana kadar Türk güçlerinin Irak ve Suriye’den çekilmeyeceğini açıklamasına Bağdat’tan kafa karıştıran bir açıklama ile cevap geldi. Irak hükümeti sözcüsü Haydar Abudi, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Güler’in açıklamasını görüştüklerini, Irak’ın Ankara Büyükelçisi’nden söz konusu açıklamayı takip etmesini ve Türkiye’nin tutumunu ayrıntılı biçimde incelemesini istediklerini söyledi.

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Abudi, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Eylül’de New York’ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımlandığını hatırlatarak tarafların Irak hükümetinin Şengal Dağı’nın kontrolünü devralması ve Başika’daki Zilkan Askeri Üssü ile diğer askeri noktaların boşaltılması konusunda uzlaştığını söyledi. Sözcü, “Pazar gününden itibaren söz konusu askeri noktalar Irak tarafına devredilecek. Şengal’deki silahlı gruplara bağlı kişiler de resmi güvenlik güçlerine entegre edilecek” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait üs, Musul vilayeti sınırları içerisinde, Şeyhan ilçe merkezine yalnızca 5 kilometre uzaklıktaki Gudat köyü yakınında bulunuyor.