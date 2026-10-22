İngiltere Kralı Charles, hadis okudu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere Kralı 3. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık için Windsor Kalesi’nde verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmayla tüm dünyanın dikkatini çekti. Umman halkının hoşgörüsünden söz eden Charles, Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Sahih-i Müslim’de yer alan hadisini Arapça olarak okudu.
Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Windsor Kalesi’nde düzenlenen akşam yemeğinde dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşmasında İngiltere ile Umman arasındaki ilişkilere değinen Kral 3. Charles, sözlerini Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Umman halkıyla ilgili hadisinden yaptığı alıntıyla sürdürdü.
Umman’ın diplomatik tutumuna övgü
Kral Charles, konuşmasında Umman’ın bölgesel meselelerde üstlendiği role dikkat çekti. Ülkenin diplomatik yaklaşımı ve taraflar arasında diyalog kurulmasına yönelik tutumundan övgüyle söz etti.
Hadisi Arapça okudu
Kral Charles, Sahih-i Müslim’de yer alan hadis-i şerifi Arapça okuyarak şu ifadeleri kullandı:
“Eğer Umman halkına gitseydin, sana ne hakaret ederlerdi ne de seni döverlerdi.”