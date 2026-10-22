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Dünya İngiltere Kralı Charles, hadis okudu
Dünya

İngiltere Kralı Charles, hadis okudu

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İngiltere Kralı 3. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık için Windsor Kalesi’nde verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmayla tüm dünyanın dikkatini çekti. Umman halkının hoşgörüsünden söz eden Charles, Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Sahih-i Müslim’de yer alan hadisini Arapça olarak okudu.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın İngiltere’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Windsor Kalesi’nde düzenlenen akşam yemeğinde dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşmasında İngiltere ile Umman arasındaki ilişkilere değinen Kral 3. Charles, sözlerini Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Umman halkıyla ilgili hadisinden yaptığı alıntıyla sürdürdü.

 

Umman’ın diplomatik tutumuna övgü

Kral Charles, konuşmasında Umman’ın bölgesel meselelerde üstlendiği role dikkat çekti. Ülkenin diplomatik yaklaşımı ve taraflar arasında diyalog kurulmasına yönelik tutumundan övgüyle söz etti.

 

Hadisi Arapça okudu

Kral Charles, Sahih-i Müslim’de yer alan hadis-i şerifi Arapça okuyarak şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Umman halkına gitseydin, sana ne hakaret ederlerdi ne de seni döverlerdi.”

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Yorumlar

Jack Wolfskin

Bu ingilizler damardan girmeyi çok iyi bilirler.Biz müslümanlar da bu gibi durumlarda kendimizden geçeriz.

ziyauddin sonmez

Allah cc hidayet nasib etsin
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