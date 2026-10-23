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Siyaset Bakan Güler, Sudanlı komutanla görüştü
Siyaset

Bakan Güler, Sudanlı komutanla görüştü

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Bakan Güler, Sudanlı komutanla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, başkent Ankara'da, Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil’i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in davetlisi olarak Ankara’da bulunan Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil’i kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" denildi.

Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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