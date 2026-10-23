  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
23 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 23 Ekim 2016: Enver Baytan'ın vefatı (İlahiyatçı, Âlim) ABD’den İsrail’e Türkiye uyarısı: Sabrımız tükeniyor! Resmen iç savaş istiyor! Özgür Özel’den sokak kışkırtması! İşte alkolün sonu: 420 bin lira ceza, kaza ve karakol MSB değerlendirdi: Dört ülkeden beş hedef! Özgür Özel ve ekibine kötü haber! Kılıçdaroğlu 'fezleke' ile vurdu! İngiltere hükümeti uyardı! Gıda ve su stoku yapın Trump’tan petrol kapasitesi için acil adım: Savunma Üretim Yasası devrede Yemen ordusu: Husilere 24 saatte 780 saldırı düzenlendi
Gündem Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek
Gündem

Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilmişti: O görüntüleri Kriminal Büro inceleyecek

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntülerin teknolojik imkânlarla yeniden incelenmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya talimat verildi. Görüntüler için 200 bin dolar karşılığında sahte montaj raporu hazırlatılmak istendiği iddiaları üzerine savcılık talimatıyla koruma Ömer D. ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Anayasal dokunulmazlığı bulunan Sarıgül hakkındaki evrakın ise fezleke düzenlenmesi için Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntülerin teknolojik imkânlarla yeniden incelenmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya talimat verdi. Görüntülere 200 bin dolar karşılığında sahte montaj raporu hazırlatılmak istendiği iddiasıyla koruma Ömer D. ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve korumasına ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basına yansıyan ve sahte rapor pazarlığına konu olduğu öne sürülen söz konusu içeriklerin, günümüz teknolojik imkânlarıyla yeniden incelenmesi ve tespiti için Ulusal Kriminal Büro'ya resmi talimat verdi.

SAHTE MONTAJ RAPORU İDDİASI

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında dosyaya giren "A3M2LK48" kodlu gizli tanığın ifadesi operasyonun fitilini ateşlemişti. Gizli tanık, görüntülere "montaj" raporu tanzim ettirilmesi amacıyla Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. ile temas kurulduğunu ve sahte rapor hazırlanması karşılığında 200 bin dolar istendiğini iddia etmişti.

O KORUMA GÖZALTINDA

İfadeler doğrultusunda başlatılan operasyonda Sarıgül'ün halen görevde olan koruması Ömer D. ve 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DOSYA FEZLEKE İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülere ilişkin teknik inceleme sürecini yeniden başlatırken, anayasal dokunulmazlığı bulunan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki evrakı ise fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti.

AİLE ÜYELERİ BİR BİR TUTUKLANDI

Alman vatandaşı K.P. ile M.B., yurtiçi ve yurtdışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini ileri sürmüştü. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, K.P. ile M.B. tarafından 80 milyon Euro’luk bir sözleşme düzenlendiği ve 100 milyon Euro havale işlemi gerçekleştirildiği öne sürüldü. 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurtdışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon Euro’luk tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

16 KİŞİ TUTUKLANDI

Müştekiler K.P. ile M.B.’nin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettikleri, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri öne sürüldü. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün çocukları Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel’in de arasında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. 2 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Kara para aklama soruşturmasında flaş gelişme! Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı
Kara para aklama soruşturmasında flaş gelişme! Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı

Gündem

Kara para aklama soruşturmasında flaş gelişme! Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı

Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "montaj raporu" skandalı
Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "montaj raporu" skandalı

Gündem

Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! Kara para dosyasında 200 bin dolarlık "montaj raporu" skandalı

Nikahtan Adliye koridorlarına! Sarıgül ve Altınbaş aileleri bu kez operasyonlarla gündeme geldi
Nikahtan Adliye koridorlarına! Sarıgül ve Altınbaş aileleri bu kez operasyonlarla gündeme geldi

Siyaset

Nikahtan Adliye koridorlarına! Sarıgül ve Altınbaş aileleri bu kez operasyonlarla gündeme geldi

Sarıgül’ün ödediği nafaka ve tazminatın kaynağı kara para mı? Boşanma davasında milyarlık tazminatlar havada uçuşmuştu!
Sarıgül’ün ödediği nafaka ve tazminatın kaynağı kara para mı? Boşanma davasında milyarlık tazminatlar havada uçuşmuştu!

Gündem

Sarıgül’ün ödediği nafaka ve tazminatın kaynağı kara para mı? Boşanma davasında milyarlık tazminatlar havada uçuşmuştu!

Ali Karahasanoğlu’ndan Murat Ağırel’e sert sorular: Sarıgül dosyasını neden yazmadın?
Ali Karahasanoğlu’ndan Murat Ağırel’e sert sorular: Sarıgül dosyasını neden yazmadın?

Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Murat Ağırel’e sert sorular: Sarıgül dosyasını neden yazmadın?

Tamar Tanrıyar'dan gündemi sarsacak sözler! İmamoğlu ile Sarıgüller arasında 'kaset savaşı' iddiası
Tamar Tanrıyar'dan gündemi sarsacak sözler! İmamoğlu ile Sarıgüller arasında 'kaset savaşı' iddiası

Gündem

Tamar Tanrıyar'dan gündemi sarsacak sözler! İmamoğlu ile Sarıgüller arasında 'kaset savaşı' iddiası

Sarıgül’e de dokunulsun
Sarıgül’e de dokunulsun

Gündem

Sarıgül’e de dokunulsun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!
Gündem

Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!

Televizyoncu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankadaki milyonlarının haberi olmadan faize yatırıldığını öğrenince ‘Beni günaha sokuyorsunuz’ d..
BİK Genel Müdürü Çay: Teyit edemediğimiz haber gerçek değildir
Gündem

BİK Genel Müdürü Çay: Teyit edemediğimiz haber gerçek değildir

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen programda genç ileti..
Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken se..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23