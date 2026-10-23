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Gündem Sarıgül bir de ‘Tanımıyorum’ diyordu: Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön!
Gündem

Sarıgül bir de ‘Tanımıyorum’ diyordu: Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön!

Yeniakit Publisher
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Alman iş insanı Kai Precat ve Avusturyalı Anthon’ın şikayeti üzerine başlayan 100 milyon euroluk kara para aklama soruşturmasında Mustafa Sarıgül’ün eski eşi ve çocukları tutuklanırken, baba Sarıgül’ün ‘Tanımıyorum’ dediği Kai Precat ve Avusturyalı Anthon’u yemek masasında ağırladığı ve yaptıkları neşeli sohbete ait anları, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün Mustafa Sarıgül’ün bütün ailesinin tutuklandığı kara para soruşturmasında verdiği ifadede tanımadığını iddia ettiği Kai Precat ile bir yemek masası etrafında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanıyor: Mister Kai Almanya’dan geldi. Anthon Viyana’dan geldi. Tarım için hayvancılık için yoğun bir çalışma yapıyoruz. Meralar canlanacak Erzincan canlanacak. Yeşil Erzincan yola çıktı geliyor.”

Görüntülerde Sarıgül daha sonra önce Viyana’dan geldiğini söylediği Anthon’a dönerek İngilizce ‘We city’ (Bizim şehrimiz) diyor, Anthon ise Türkçe “Can Erzincan” karşılığını veriyor. Sonra Kai Precat’a da aynı kelimeyi yöneltiyor ve Precat da “Erzincan! Can Erzincan” diyerek Sarıgül'ün meşhur 'tokatlama' taktiğini taklit ederek masayı tokatlıyor.

Sarıgül bunun ardından alkış yaparak “Oooo dankeschön! Dankeschön! Dankeschön! Can Erzincan’dan Almanya’ya, Avusturya’ya selam olsun. Can Erzincan, Yeşil Erzincan” diyerek sözlerini tamamlıyor.

12 Mart 2026’ya ait video Mustafa Sarıgül’ün İnstagram sayfasında halen duruyor.

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Yorumlar

ata

artık bulunmuyor herhalde, adam gibi bir yönetici, politikacı... yani, emekli maaşın sana yeter, çocuklarına da bir ton malın var... niye hala böyle katakullilerle uğraşıyorsun ki... yazık... akıl gitmiş, nefis azmış...
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