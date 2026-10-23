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Gündem Tamar Tanrıyar olay röportajı yayınladı
Gündem

Tamar Tanrıyar olay röportajı yayınladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gazeteci Tamar Tanrıyar, Sarıgül dosyasıyla bağlantılı Alman iş insanlarıyla yaptığı röportajı yayınlayarak yüksek tutarlı para transferleri ve şantaj iddialarını gündeme taşıdı. Tanrıyar, söz konusu iddiaların ve belgelerin Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'na sıçrayacağını öne sürdü.

Gazeteci Tamar Tanrıyar, bu kez Sarıgüllerle bağlantılı olduğu belirtilen Alman iş adamlarıyla röportaj yaptı. Alman iş adamları, yüksek tutarlı para transferleri ve sözleşmelerle ilgili iddialarını dile getirdi ve tehdit edildiklerini ifade ettiler.

Konuya dair Tamar Tanrıyar önce geniş kapsamlı bir açıklama yaptı, ardından röportajı yayınladı. “Almanlarla yapılan röportajı yayınlamadan önce haberleri olsun, Türkiye'de medyayı haber ticaretine çeviren tüccar gazeteciler yandı” diyen Tanrıyar, “Ülke içinde iş insanlarını tehditle, şantajla koparanlar, iş Almanlara gelince fena çuvalladılar. Bugün, kendileriyle yaptığım konuşmaları aynen yayınlayacağım. İsteyen de buradan alıp yayınlayabilir. Tabi, Sarıgüllerden korkmayanlar... Bu işin Özgür ve Ekrem'e gideceğinden rahatsız olmayanlar... Şimdiden söyleyelim, bu Sarıgül olayları Özgür Özel'e de Ekrem İmamoğlu'na da sıçrayacak. Özellikle Murat Ağırel'in bu insanlardan kanıt olan belgeleri alıp ortadan kaybolmasın, neden siye sorduğumda net bir cevap verdiler; iki kere ikinin dört olması gibi” ifadelerini kullandı.

Almanlar bu operasyonu Murat Ağırel'in bir ekiple gerçekleştirdiğini, Ağırel'in şimdi hapiste ama onların nefes almaksızın durumu çarpıtmaya çalıştıklarını söylediler” bilgisini aktaran gazeteci Tamar Tanrıyar, sözlerini şöyle sürdürdü. “Bahsettikleri Timur Soykan, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Şule Aydın... Bir de onları dışarıdan görünüp destekleyen Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz, Özlem Gürses gibi isimler var. Yazık ki kullandıkları çok genç bir çocuk da vardı Furkan Karabay, o da şimdi ne oldu bilmiyorum.

Ardından Tamar Tamar Tanrıyar’ın Alman iş adamlarıyla yaptığı röportaj yayınlandı. Siz de röportajın tamamını yukarıdaki bölümden izleyebilirsiniz.

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Yorumlar

Muhsin

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