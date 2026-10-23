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Gündem Oğlunu geri vermeyen kutsal topraklar, babayı da bağrına bastı! Mekke’de oğlunun mezarında dua ederken hayatını kaybetti
Gündem

Oğlunu geri vermeyen kutsal topraklar, babayı da bağrına bastı! Mekke’de oğlunun mezarında dua ederken hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Oğlunu geri vermeyen kutsal topraklar, babayı da bağrına bastı! Mekke’de oğlunun mezarında dua ederken hayatını kaybetti

Antalya'dan umreye giden Ali Gökmen, geçen yıl beraber gittiği Mekke'de hayatını kaybeden oğlunun kabrinde dua ederken bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Acılı babanın cenazesinin de bugün Mekke'de oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

Antalya Döşemealtı'na bağlı Yeşilbayır Mahallesi'nde yaşayan Ali Gökmen, geçen yıl 18 Şubat'ta oğlu Turan Gökmen ile birlikte umreye gitti. Burada fenalaşan Turan Gökmen hayatını kaybetti. Turan Gökmen'in cenazesi, babası Ali Gökmen tarafından Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde defnedildi.

OĞLUYLA AYNI YERE GÖMÜLECEK

Oğlunun cenazesi kutsal topraklara defnedildikten sonra yurda dönen Ali Gökmen, bu yıl tekrar umreye gitti. Dün oğlunun kabrinde dua ettiği sırada fenalık geçiren Ali Gökmen, hayatını kaybetti. Vefatından yaklaşık 20 ay sonra oğluyla aynı kaderi paylaşan Ali Gökmen'in cenazesinin bugün Mekke'de oğluyla aynı mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

 

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