Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin tarihi fotoğrafları
Milli Savunma Bakanlığı, 1915’te Sarıkamış Harekatı’na katılan Türk askerlerinin tarihi fotoğraflarını yayımladı.
MSB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin karla kaplı dağlarda kayak takımlarıyla görüldüğü 4 fotoğraf yer aldı. Sarıkamış Harekatı’nın 106’ncı yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, “Harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verildi.