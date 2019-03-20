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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel sözlü sınavı ne zaman 2019

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklanmasıyla birlikte MSB sözleşmeli personel alım sözlü sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. MSB, merkez ve taşrada istihdam edilmek üzere 523 sözleşmeli personel sözlü sınavının yapılacağı tarihi son dakika olarak duyurdu. Peki Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel sözlü sınavı ne zaman 2019? MSB sözleşmeli personel alım sözlü sınavına ilişkin duyuru yayınladı. İşte MSB alımları 2019 son dakika haberleri.

20 Mart 2019 Çarşamba 08:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel sözlü sınavı ne zaman 2019

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklanmasıyla birlikte MSB sözleşmeli personel alım sözlü sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. MSB, merkez ve taşrada istihdam edilmek üzere 523 sözleşmeli personel sözlü sınavının yapılacağı tarihi son dakika olarak duyurdu. Peki Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel sözlü sınavı ne zaman 2019? MSB sözleşmeli personel alım sözlü sınavına ilişkin duyuru yayınladı. İşte MSB 2019 personel alımlarına ilişkin son dakika haberleri.

1.  Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 523 Sözleşmeli Personel kadrosu için 17 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır. 

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır.

3. Alım yapılacak unvanlara ait taban puanları görmek için tıklayınız.

4. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır. 

5. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

6. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

7. İş Güvenliği Uzmanı? belgesi istenilen unvanlara başvuran adayların sınava gelirken belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

8. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

9. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir. 

10. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

11. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. 

13. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 08:15
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