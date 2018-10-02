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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: ABD ordusu Türkiye'ye intikal etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel bugün Türkiye'ye intikal etti.

02 Ekim 2018 Salı 21:49
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: ABD ordusu Türkiye'ye intikal etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Münbiç'te icra edilecek müşterek devriyeye yönelik ortak eğitimlerin başlamasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel bugün Türkiye'ye intikal etmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 21:49
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. ABD
  3. Türkiye

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