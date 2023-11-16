Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu! Türkiye'den KAAN bombası
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak.” açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler S400 VE KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Güler, "S400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız. KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak. ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak." ifadelerini kullandı.
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