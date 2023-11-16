  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu! Türkiye'den KAAN bombası
Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu! Türkiye'den KAAN bombası

Yeniakit Publisher
2023-11-16 20:40:00 -
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu! Türkiye'den KAAN bombası

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak.” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler S400 VE KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, "S400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız. KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak. ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak." ifadelerini kullandı.

Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın rakipleri
Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın rakipleri

Teknoloji

Milli muharip savaş uçağı KAAN'ın rakipleri


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin savaş uçağı KAAN için hızlı taksi kararı! Kotil duyurdu: Amerikalılar'ın Apache'si, Ruslar'ın Mi-28'i, bizim de ATAK-2'miz var!
Türkiye'nin savaş uçağı KAAN için hızlı taksi kararı! Kotil duyurdu: Amerikalılar'ın Apache'si, Ruslar'ın Mi-28'i, bizim de ATAK-2'miz var!

Teknoloji

Türkiye'nin savaş uçağı KAAN için hızlı taksi kararı! Kotil duyurdu: Amerikalılar'ın Apache'si, Ruslar'ın Mi-28'i, bizim de ATAK-2'miz var!

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili flaş gelişme! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Kaan, her şeyi değiştirecek
Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili flaş gelişme! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Kaan, her şeyi değiştirecek

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili flaş gelişme! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Kaan, her şeyi değiştirecek

Milli Muharip Uçak Kaan'a yeni rakip! 'Hazırlıklara başlıyoruz' diyerek ilan ettiler
Milli Muharip Uçak Kaan'a yeni rakip! 'Hazırlıklara başlıyoruz' diyerek ilan ettiler

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan'a yeni rakip! 'Hazırlıklara başlıyoruz' diyerek ilan ettiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23