Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya'da dengeler değişti

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile Bakanlık personelinin yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadele

Koronavirüs salgını ile gerekli tedbirler alınırken terörle mücadelenin de artan bir tempoda devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bu çerçevede 5 operasyon bölgesinde, mavi vatanımızda TSK’nın kahraman mensupları büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız kahraman ve fedakarca mücadeleyi sürdürüyor. 1 Ocak'tan bu yana 1411 terörist yapılan operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

İdlib ve Libya'da son durum

Mutabakatlar kapsamında İdlib'deki faaliyetlerin de devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Bir takım radikal grupların yaptığı provokasyonlar, girişimler oldu. Ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması ve evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde tekrar evlerine dönmelerini sağlamak için orada yoğun ve kapsamlı bir çalışma içindeyiz. Ruslarla koordineli yaptığımız çalışmalar var. Bazı aksaklıklar, bazı ateşkes ihlalleri olmakla birlikte genel anlamda ateşkese uyuluyor, istikrara doğru çok emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun göstergesi olarak 300 bin Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli olarak topraklarına dönmüş bulunuyor."

''Libya’daki dengeler önemli oranda değişti''

Libya’daki askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Akar, "TSK unsurlarının Eğitim İşbirliği ve Danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya’daki dengeler önemli oranda değişti. Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan UMH unsurları büyük başarılar sağladı" dedi.

Akar, Türkiye'nin Libya'daki tüm faaliyetlerinin muhatabının BM tarafından tanınan Libya Hükümeti, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Libya Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac olduğunu da vurguladı.

Sözlerinin sonunda ülkenin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarının Ramazan Bayramını kutlayan Bakan Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.