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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:57:15 -
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da bir araya geldi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki Bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere'nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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