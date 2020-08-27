Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar operasyonlarda 17 bin 200 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin amacının bağımsız, müreffeh ve güven içinde yaşanılabilir bir Suriye olduğunu vurgulayan Akar, bunun gerçekleşmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edildiğini söyledi.

Türkiye'nin sınır bölgelerinde herhangi bir terör koridorunun oluşmasına müsaade etmeyeceğini kaydeden Bakan Akar, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör faaliyetlerinin durdurulması için bugüne kadar yapılması gerekenleri yaptıklarının altını çizdi.



Türkiye dışında Suriye'de bulunan ülkelerin emrivaki girişimleri nedeniyle bu ülkenin hem siyasi hem toprak bütünlüğü konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Akar, şöyle devam etti:

"Hepimizin bildiği gibi orada, 40 binden fazla vatandaşımızı katleden silahlı terör örgütü PKK var. PKK ile paralel bir de YPG var. Bunlar çeşitli isim adı altında çıkmaktadır. Karşımızda bir terör örgütü var, isimleri ne olursa olsun. Dolaysıyla bu örgütle mücadelemiz devam ediyor. Bunun anlaşılması ve görülmesi lazım. Bu konuda müttefiklerimizle, dostlarımızla maalesef anlaşamadık, anlaşamıyoruz. Bunu da her seferinde masada tutuyoruz ve söylüyoruz: PKK eşittir YPG, YPG eşittir terör. PKK YPG'yi Kürt olarak, Kürtlerin temsilcisi olarak görmek kesinlikle yanlış, kesinlikle gerçeklere aykırıdır. Bunlar hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Nasıl ki DEAŞ Müslümanların temsilcisi olamazsa PKK da Kürt kardeşlerimize temsilci olamaz. Fakat burada ciddi istismarlar var. Onun giderilmesi için biz de hem sahada hem de masada her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz."

Türkiye'nin Suriye'de yol ve alan kontrolleri yaparak bölgede sükuneti sağlamaya çalıştığını anlatan Akar, ancak bu süreçte bölgede bulunan ABD ve Rusların Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getirmediğini belirtti. Akar "ABD ve Rusya bugüne kadar verdikleri sözleri, daha önce yapılan çalışmalardaki taahhütleri yerine getirmedi. Hala orada maalesef teröristlerin varlığı sürüyor ve bu teröristler bir şekilde bizim kontrol ettiğimiz bölgelere sızma girişiminde bulunuyorlar. Tacizlere ve tecavüzlere yelteniyorlar fakat Mehmetçiğimiz onlara misliyle cevabını veriyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de el yapımı patlayıcıların temizlendiğini, bu sayede halkın güvenliğini sağlayarak onların sosyal hayata katılmalarına öncülük ettiklerini dile getiren Akar, aynı zamanda bölgedeki cami, kilise ve gündelik hayatta kullanılabilecek kurum binalarının da onarıldığını söyledi.

Halkın ihtiyaçlarını karşılamak için diğer bakanlıklarla iş birliği içinde çalışmalar yaptıklarını bildiren Akar, normalleşme süreci devam ederken Suriye halkının malı olan petrol başta olmak üzere yer altı değerlerine teröristler aracılığıyla el konulmaya çalışıldığını ancak bunun kabullenilmeyeceğini vurguladı.

Bu girişimin Suriye halkının haklarına tecavüz olduğuna dikkati çeken Akar, 17 Ekim'de Amerikalılarla, 29 Ekim'de Ruslarla yapılan mutabakat muhtıralarına uymaları için Türkiye'nin her seferinde çağrıda bulunduğunu aktardı.



- "300 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü"

Şubat ayında İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın başladığını, ardından 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Moskova'da Putin ile yapılan mutabakat muhtırasından sonra ateşkes ilan edildiğin hatırlatan Akar, küçük ihlaller olsa da ateşkesin devam ettiğini kaydetti.



İstikrarın bozulması için bir kısım radikal grupların ve milislerin çalışmalar yaptıklarının farkında olduklarını bildiren Akar, bunun önüne geçmek için MİT ve TSK'nin koordineli şekilde faaliyette bulunduğunu belirtti.



Zorluklara rağmen M4 Karayolu'nda 26. devriyenin tamamlandığını, bu konudaki iş birliğinin sürdüğünü anlatan Akar, ateşkesin ihlal edilmemesi için Ruslarla da temas halinde olduklarını bildirdi.



Şu ana kadar 300 binden fazla Suriyelinin gönüllü olarak kendi topraklarına yerleştikleri bilgisini veren Akar, bölgede yerleşim sürecinin hızlanmasın için yeni evlerin yapıldığını ifade etti.



Terör örgütünün çözüm sürecini sabote etmesinin ardından 24 Temmuz 2015'te büyük bir hava harekatı başlattıklarını hatırlatan Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha sonra çukur operasyonları başladı. Dağda baş edemediler, şehirlere karıştılar, bir şey yapacaklarını zannettiler. Bu operasyonlar bugüne kadar devam etti ve 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Artan bir tempoda faaliyetlerimiz sürüyor. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilene kadar. Bütün bakanlıklarla kurumlarla ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Mehmetçiğimizle yaptığımız mücadele sonucunda bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız. Tek hedefimiz teröristler."

(Sürecek)