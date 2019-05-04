0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Akar: "28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:18
Milli Savunma Bakanı Akar: "28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” dedi.


Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Rıfat ve Hakkari’deki hain saldırılarının ardından TSK tarafından ayrı ayrı operasyonlar başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Harekat Merkezi’ne gelen Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz operasyonları bizzat idare ediyor. Saldırıların sonrasında operasyonlar başlatıldığını aktaran Bakan Akar, “Bugün Tel Rıfat’tan PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan atışlar sonucu bir kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik. Bir silah arkadaşımız da yaralandı" ifadelerini kaydetti.



“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı”


Şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve Hakkari’deki operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Akar, saldırıyı gerçekleştiren 23 PKK/YPG’li teröristin, bölgedeki unsurların karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakkari’de sınırda bulunan üs bölgesine de yapılan saldırı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, “PKK’lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı" ifadelerini kullandı.



“Toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”


Yapılan operasyonlar sonucunda en az 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Bakan Akar, "Böylece, bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 20:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden yağış uyarısı
    1. Meteorolojiden yağış uyarısı
    2. İsrail savaş uçakları Gazze’de bir..
    3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    4. Filistin Hükümeti: "AA ofisinin hedef..
    5. Aşırı yağışlar Tatvan’da hasara neden..
    6. İsrail ordusu AA ofisinin de bulunduğu..
    7. Bakanı Soylu, off road aracı kullandı
    8. Millilerden Para Okçuluk Avrupa..
    9. İsrail'in Gazze saldırılarında hamile..
    10. Otomobilin çarptığı küçük çocuk..
    11. İsrail, Gazze’ye hava saldırısında..
    12. "ABD'nin muafiyetleri uzatmama..
    13. Avrupa şampiyonu Wushu Milli Takımı..
    14. Alaplı’da trafik kazası
    15. İran sınırında 2 erkek cesedi bulundu
    16. Çaycumalılar 4’üncü kez buluştu
    17. Maçın ardından
    18. ÖSO’nun PKK/PYD operasyonundan yeni..
    19. GRTC’nin ’Yerlilik ve Millilik’..
    20. TFF 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve..
    21. Hafif ticari araç ile otomobil..
    22. Yorgun merminin isabet ettiği çocuk..
    23. "Onların varlığını ortadan..
    24. Hakkari'deki terör saldırısı
    25. Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit..
    26. Bartın’da uyuşturucu taciri tutuklandı
    27. İsrail, Anadolu Ajansı'nın ofisinin..
    28. TBMM Başkanı Şentop’dan başsağlığı..
    29. Savarga köyü terör örgütü PKK/YPG’den..
    30. Tırın çarptığı Özbekistan uyruklu..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar