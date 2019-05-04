Milli Savunma Bakanı Akar: "28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (İHA) – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Rıfat ve Hakkari’deki hain saldırılarının ardından TSK tarafından ayrı ayrı operasyonlar başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Harekat Merkezi’ne gelen Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz operasyonları bizzat idare ediyor. Saldırıların sonrasında operasyonlar başlatıldığını aktaran Bakan Akar, “Bugün Tel Rıfat’tan PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan atışlar sonucu bir kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik. Bir silah arkadaşımız da yaralandı" ifadelerini kaydetti.

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı”

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve Hakkari’deki operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Akar, saldırıyı gerçekleştiren 23 PKK/YPG’li teröristin, bölgedeki unsurların karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakkari’de sınırda bulunan üs bölgesine de yapılan saldırı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, “PKK’lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı" ifadelerini kullandı.

“Toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”

Yapılan operasyonlar sonucunda en az 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Bakan Akar, "Böylece, bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" dedi.