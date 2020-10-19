  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Belçika'daki yarışta ikinci oldu
Spor

Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Belçika'daki yarışta ikinci oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:07:57 -
Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, Belçika'daki yarışta ikinci oldu

ANKARA (AA) - Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, GT Open serisinin Belçika'daki 5. ayağında ikinci yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Türkiye Otomobil Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pist serilerinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcu Salih Yoluç, hafta sonu GT Open serisinin 5. ayağı için İrlandalı takım arkadaşı Charlie Eastwood ile Belçika Spa-Francorchamps Pisti'nde yarıştı.

TF Sport takımı adına Aston Martin V8 Vantage GT3 ile mücadele eden Salih Yoluç, pro sınıfında ilk yarışı beşinci, ikinci yarışı ise ikinci sırada tamamladı.

GT Open serisinde sezon 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barselona-Katalunya pistinde koşulacak 6. ayak yarışları ile sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda
Gündem

KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür zor durumda kaldı. Gür..
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay