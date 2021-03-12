Milli Muharip Uçak'ta çok şeyler kazandıracak! F-16’lar için tarihi adım

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, defensehere.com'a verdiği özel röportajda, Özgür Projesi hakkında konuştu.

Türk Hava Kuvvetlerinin uçak ihtiyacı konusuna değinen Demir, şunları söyledi:

"Özgür ABD'den bağımsız yürütülen bir proje. Onun için genel anlamıyla bir anlamadan bahsedemeyiz. Ama Özgür projemiz başarıya ulaştı ve uçaklara entegre edilmeye başladı. Ama tabii F-16'lar birkaç block şeklinde gidiyor. Bir block F-16'ya entegrasyon işlemine başladık. Diğer blocklar için geliştirmedeki bazı ufak tefek farklar ve entegrasyon süreci de başlayacak.

Özgür adı üstünde F-16'larımızı özgürleştirme projesi. F-16'ların bağımlılıktan kurtulma, çeşitli sistemlerin artık yerli sistemlerle adapte edilmesi, uygulanması ve ona uygun şekilde kullanılması anlamına geliyor. Uçağı bir anlamda kendi malınız, kendi sisteminiz yapmakla alakalı bir adım diye biliriz.

F-16'ların şu anda konuşulan modernizasyonu zaten programlı bir modernizasyondu. Yapısal olsun aviyonik olsun uçağın kendi ömür zinciri içinde belirli safhalarda yapılması gereken şeyler var. Onun bir parçası eğer ömrünü uzatmak istiyorsanız. Diğer kalem de özgürle ilgili olarak biz bir problem beklemiyoruz. Özgür bir yetenek kazanımı ve bu yetenek kazanımının bize Milli Muharip Uçak'ta da çok şeyler kazandırabileceğine inanıyoruz.

F-35 ara bir çözüm olabilir mi? Biz ara çözümden çok kendi Milli Muharip Uçağımıza konsantre olmak istiyoruz. Bu arada Hürjet adı altında bir jet eğitim uçağı projemiz de devam ediyor. O proje belki kendi içinde eğitime daha çok yönelik boşluğu doldurmak kapasitesine sahip. Belirli kabiliyetleri yine Hürjet'e de kazandırmak mümkün ama yine bizim buradaki çözümümüz Milli Muharip Uçak. Bu arada başka bir ara çözüm ihtiyacı şuanda çok acil görünmüyor. Ama zamanla olacak gelişmelerle birlikte belli şeyler gündeme gelebilir. Ama şuan için gündemde şu veya bu alternatif net olarak yok.

Malum Rusya'nın bir Su-35 teklifleri vardı. Onu kendi içerisinde değerlendirdik ve değerlendirmeye devam ederiz. Ama bu bizim dünya piyasasında şu veya bu uçağa baktığımız, aradığımız ve talep ettiğimiz anlamına gelmiyor."