Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık arazide toprağa gömülü patlamamış el bombası bulundu. Yapılan ilk incelemede bombanın Mili Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa gömülü el bombası bulundu. Bombanın Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.
Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki ormanlık arazide toprağa gömülü halde Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası bulundu.
Bomba imha edildi
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenli bir şekilde bombayı bulunduğu alandan çıkararak imha etti.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.