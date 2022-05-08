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Yerel Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu
Yerel

Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık arazide toprağa gömülü patlamamış el bombası bulundu. Yapılan ilk incelemede bombanın Mili Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 17:49:00 -
Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa gömülü el bombası bulundu. Bombanın Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki ormanlık arazide toprağa gömülü halde Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası bulundu.

Bomba imha edildi

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenli bir şekilde bombayı bulunduğu alandan çıkararak imha etti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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