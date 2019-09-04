0553 313 94 23

Milli Mücadele anıları Milli Kütüphane'de sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Milli Kütüphane koleksiyonlarındaki Milli Mücadele dönemi fotoğraf ve belgeleri Başkentlilerin ziyaretine açıldı - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi ve sonrasında kaldığı oda, Sivas Kongresi heyeti, Atatürk ve Etnografya Müzesi, tren garı ile Gök Medrese fotoğrafları ve belgeler 6 Eylül'e kadar görülebilecek

04 Eylül 2019 Çarşamba 19:40
Milli Mücadele anıları Milli Kütüphane'de sergileniyor

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Milli Kütüphane koleksiyonlarındaki Milli Mücadele dönemi fotoğraf ve belgeleri, Başkentlilerin ziyaretine açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Milli Kütüphane koleksiyonlarındaki fotoğraf ve belgeler gün yüzüne çıkarıldı.

Sergiyle yüz yıllık tarih ziyaretçilerle buluşturularak, koleksiyonlardaki fotoğraf, harita, belge, gazete, tablo, pul ve afişlerden hazırlanan foto bloklar, Milli Kütüphane'de ilgililerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bugün açılışını yaptığı sergi, 6 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi ve sonrasında kaldığı oda, Sivas Kongresi heyeti, Atatürk ve Etnografya Müzesi, tren garı ile Gök Medrese fotoğrafları ziyaretçilerle buluştu.

Umumi Kongre Beyannamesi, 21 Eylül 1919 İdare-i Milliye ve Sabık Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey’in Sivas Valisi Sait Paşa'ya gönderdiği mektup zarfı gibi tarihi belgeler de sergideki eserler arasında yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 19:40
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. Milli Kütüphane koleksiyonlar
  3. Milli Mücadele anıları
  4. Sivas Kongresi
  5. Sivas Kongresinin 100'üncü yılı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşar Yıldırım: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener ailelerin isyanını duymuyor
    1. Yaşar Yıldırım: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu..
    2. Bursaspor'da imza töreni
    3. Nijerya Pretorya Büyükelçisini geri..
    4. Montaj işçisi 25 metreden düşerek..
    5. Milli Kütüphane koleksiyonlarından..
    6. İtalya’da bir kez daha hükümet kuruldu
    7. A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
    8. Milli Mücadele anıları Milli..
    9. Pentagon'dan Trump'ın Meksika duvarına..
    10. Müze kart nasıl alınır? Müze kart..
    11. Transfer dönemine Kayserispor damga..
    12. Avrupa borsaları günü yükselişle..
    13. İngiliz Parlamentosunda ‘ırkçı söylem’..
    14. Mehmet Akif'in Sebilürreşad'ı 111..
    15. AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği
    16. Salihli’de çifte kutlama
    17. Şoförler Odasından otobüs ve servis..
    18. MHP Lideri Bahçeli’den CHP’ye tepki
    19. "Sivas Kongresi'nin şan ve şerefi..
    20. Çekya Başbakanı Babis, İstanbul’da..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kangal yavrusu..
    22. Topkapı Sarayı giriş ücreti ne kadar?
    23. Erdemoğlu kendini güncelledi
    24. Karalı şampiyonluk hedefliyor
    25. Kastamonu'da korku dolu anlar: 2 ev 1..
    26. AK Parti Sivas İl Başkanlığı Yemeği
    27. Erzurum Valisi Okay Memiş’den Aras..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'nükleer..
    29. Sözlü taciz şüphelisi tutuklandı
    30. Evlatlarımızı geri alana kadar buradan..
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!