Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonun son yarışına Portekiz'de çıkacak
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın son yarışında Portekiz'de piste çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Deniz Öncü'nün mücadele ettiği Moto3 Dünya Şampiyonası final yarışı 20-22 Kasım'da Portekiz'in Portimao kentinde yapılacak.
Milli sporcu, 4,6 km uzunluğundaki Uluslararası Algarve pistinde düzenlenecek şampiyonanın zirvesinde sezonun son yarışını tamamlamak için yarışacak.
Şampiyonanın 15. etap yarışları 20 Kasım Cuma günü serbest antrenmanla başlayacak. Moto3 yarışı 21 Kasım Cumartesi günü puan durumu ile devam edecek. Deniz Öncü, 22 Kasım Pazar günü saat 14: 00'te Grande Premio MEO de Portugal yarışına başlayacak.