Milli maç bugün mü? Türkiye- Letonya maçı saat kaçta başlayacak?

Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçında Türkiye ile Letonya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye- Letonya maçı saat kaçta başlayacak?

Türkiye - Letonya maçı 30 Mart Salı günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Muhtemel 11'li

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, O. KABAK, ÇAĞLAR, UMUT, OKAY, O. TUFAN, KENAN, HAKAN, YUSUF, BURAK

LETONYA: OZOLS, FJODOROVS, CERNOMORDİJS, TARASOVS, JURKOVSKİS, ZJUZİNS, TOBERS, KAMESS, IKAUNİEKS, CİGANİKS, ULDRİSİS