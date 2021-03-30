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Spor Milli maç bugün mü? Türkiye- Letonya maçı saat kaçta başlayacak?
Spor

Milli maç bugün mü? Türkiye- Letonya maçı saat kaçta başlayacak?

Bugün milli maç var mı? sorusu merak ediliyor. Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçında Türkiye rakipleri ile karşı karşıya geliyor. Milli maç heyecanı ülkemizde büyük ilgiyle devam ediyor. Türkiye Hollanda ve Norveç'i devirerek eleme grubunda muhteşem bir başlangıç yaptı. Peki, bugün Milli maç var mı? Türkiye- Letonya maçı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-30 20:55:00 -
Milli maç bugün mü? Türkiye- Letonya maçı saat kaçta başlayacak?

Dünya Kupası Elemeleri G grubu maçında Türkiye ile Letonya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye- Letonya maçı saat kaçta başlayacak?

Türkiye - Letonya maçı 30 Mart Salı günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Muhtemel 11'li

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, O. KABAK, ÇAĞLAR, UMUT, OKAY, O. TUFAN, KENAN, HAKAN, YUSUF, BURAK

LETONYA: OZOLS, FJODOROVS, CERNOMORDİJS, TARASOVS, JURKOVSKİS, ZJUZİNS, TOBERS, KAMESS, IKAUNİEKS, CİGANİKS, ULDRİSİS

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