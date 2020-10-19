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Spor Milli judocular Budapeşte Grand Slam için Macaristan'a gitti
Spor

Milli judocular Budapeşte Grand Slam için Macaristan'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:45:17 -
Milli judocular Budapeşte Grand Slam için Macaristan'a gitti

ANKARA (AA) - Milli judocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ilk kez düzenlenecek Budapeşte Grand Slam için Macaristan'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle 8 ay ara verilen uluslararası müsabaka takvimi 23-25 Ekim tarihlerinde Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından organize edilecek Budapeşte Grand Slam ile başlıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran ve pandemi sürecinde ilk olması nedeniyle büyük önem taşıyan organizasyonda 74 ülkeden 190'ı kadın ve 309'u erkek olmak üzere 499 judocunun yarışması bekleniyor.

Türkiye Judo Milli Takımı, turnuva için hava yoluyla Macaristan'a hareket etti. Budapeşte Grand Slam'da Türkiye 15 milli judocu ile tatamide yer alacak.

Milli judocuların maç programı şöyle:

23 Ekim Cuma:

Gülkader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Şeyma Özerler ve Hasret Bozkurt (57 kilo), Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız (60 kilo), Sinan Sandal (66 kilo).

24 Ekim Cumartesi:

Minel Akdeniz (63 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç (81 kilo).

25 Ekim Pazar:

Kayra Sayit (+78 kilo), Mikail Özerler (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo) ile Cemal Erdoğan (+100 kilo).

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