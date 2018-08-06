0553 313 94 23

Milli jete 'süper' teşvik! 3 yıl içerisinde bitirilecek

F-16’ların yerini alacak savaş uçaklarının üretilmesi amaçlanan "milli savaş jeti projesi" için TUSAŞ bir dizi yatırıma imza atacak. Yatırımlar ‘süper teşvik’ kapsamına alınarak üç yıl içerisinde bitirilecek.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:05
Milli jete 'süper' teşvik! 3 yıl içerisinde bitirilecek

Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmeyi hedeflediği Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne yönelik güçlü teşvik mekanizmaları hayata geçirilirken, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamında ön tasarım aşamasıyla birlikte proje takvimi başlayacak. Savunma SanayiiBaşkanlığı tarafından yürütülen projeyle Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor. Projede, gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor. Başkanlık proje için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile ana yüklenici sözleşmesi imzaladı. Şirket ise İngiliz BAE Systems ile MMU geliştirmesine yönelik işbirliğine gitti. İki şirket, uçağın geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasında birlikte çalışacak. Ön tasarım aşamasında hava aracının yanı sıra mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanıyor.

SÜRE ÖNE ÇEKİLECEK

Projede, geçen süre içinde uçağın konsept tasarımı tamamlanırken, iki motorlu seçenekle yola devam etme kararı alındı. Radar, elektooptik ve bütünleşik işlemci alanlarında ASELSAN ve TÜBİTAKçalışmalara başladı. Bu çalışmalarla uçağın kritik bileşenlerinin yerli geliştirilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 günlük icraat programı kapsamında ön tasarımına geçilerek proje takvimi başlayacak. Söz konusu dönemin 4 yıl sürmesi öngörülürken TUSAŞ, insan kaynağı ve altyapı yatırımlarıyla bu süreyi 3 yıla çekmek için çaba gösteriyor.

ÜRETİM TESİSİ İÇİN 5.7 MİLYARLIK YATIRIM

TUSAŞ, ayrıca Milli Muharip Uçak Projesi'nin ön tasarım süreci ve üretim tesisine yönelik olarak bir dizi yatırım yapacak. Proje takvimi başlamadan MMU'ya yönelik yatırımların teşvikle güçlü şekilde desteklenmesine karar verildi. Projenin stratejik önemi, ülke sanayisi ve insan kaynağı gelişimine yapacağı katkı, sağlayacağı istihdam olanakları gibi faktörler dolayısıyla yapılacak yatırımlar "süper teşvik" olarak nitelendirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında devlet yardımlarından yararlandırılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da kurulacak üretim tesisine 5.7 milyar liralık yatırım yapılacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi lansmanında ise ön tasarım faaliyetleri için 4.8 milyar liralık kaynak kullanılacağı belirtilmişti.

(Sabah)

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:05
  1. Ankara
  2. milli jet
  3. TUSAŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağ gögüs ağrısı o hastalığın belirtisi mi?
    1. Sağ gögüs ağrısı o hastalığın..
    2. Van'da 437 kilo uyuşturucu ele..
    3. ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler,..
    4. 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
    5. Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1..
    6. İran Merkez Bankası Başkanı: Türk..
    7. Erzincan'da trafik kazası: 6 kişi..
    8. Amerika'da bir evde aç ve susuz kalmış..
    9. Emekliler dikkat! Hesaba yatacak
    10. Savunmada da çağ atladık
    11. Kayyım atanan Tunceli'de klimalı durak..
    12. Edirne'de rüşvet operasyonu: 7 kişi..
    13. Bingöl'de hafif ticari araç ile..
    14. İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu..
    15. Kahvaltıda 2 tane çiğ biber yerseniz..
    16. AK Parti 1.2 milyon kişilik dev bir..
    17. Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler..
    18. Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak..
    19. İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    20. Bursa'da kuşlar gelmesin diye balkon..
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu