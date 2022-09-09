Milli güreşçi Rıza Kayaalp kimdir? Rıza Kayaalp nereli?

Milli güreşçi Rıza Kayaalp: "Hayalim olimpiyat altınlı sporcu olarak bırakmak"

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Takım halinde uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Rıza, "Elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Olimpiyat altın madalyasıyla kariyerimi noktalarsam benim için güzel olur. Rekorları altüst etmiş bir sporcu olarak hayalim, olimpiyat altınlı sporcu olarak bırakmak. İnşallah nasip olur. Bu kadar Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyalı bir sporcuya olimpiyat altını da yakışır. Başarılarımın hepsinin çalışma sayesinde geldiğini düşünüyorum. Olursa dünyanın en mutlu sporcusu ben olurum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli sporcu, bu sene 11. kez Avrupa şampiyonluğu yaşadığını hatırlatarak, bunun kendisine moral verdiğini de aktardı.

Şampiyonada 130 kiloda güreşeceğini ve bunun kendisine avantaj sağlayacağını anlatan Rıza, "Daha önceden 123 kiloda güreşiyordum. 135-136 kiloya kadar çıktım, oradan da 130 kiloya indim ve artık bu kiloda mindere çıkacağım. Bu, benim daha güçlü şekilde rakiplerime üstünlük kurabilmem için avantaj olacak. Dünya Şampiyonası'nda hedefim 9. kez madalya ve 5. kez altın madalya kazanabilmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımdaki arkadaşlarına şampiyona öncesinde oldukça güvendiğinin altını çizen Rıza, şunları aktardı:

"Dünya Şampiyonası'nda 9. kez madalya kazanacağım. Güreş tarihinde 5. kez altın madalya alan sporcu olmak rekor olacak. Genel olarak bakınca en çok madalya kazanan sporcu olmak gurur verici. İnşallah hep beraber iyi başarılar elde edeceğiz. Bizden önce güreşecekler 8 sıklet, biz 2 sıklet son gün güreşeceğiz. Bizden önce onların madalya almasının beni daha motive edeceğine inanıyorum. İnşallah takım halinde bol madalyalı bir dünya şampiyonası geçiririz."

"Türk sporu ve gençliğine hizmet etmek güzel olur"

Rıza Kayaalp, kariyerini noktaladıktan sonraki hedefine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Siyaset dışı ülkeye hizmet edebilmek tabii güzel olur. Siyaset içi hizmet ediliyor ama siyaset dışı da hizmet edilirse bir şekilde hizmet etmeye çalışırız. Bu kadar stresi yaşamış, yıllarca bu stresi çekmiş biri olarak bıraktıktan sonra kafamın rahat olmasını isteyen bir sporcuyum. Bunun yanında da Türk sporu ve gençliğine hizmet etmek güzel olur."

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Sporcu olan Rıza Kayaalp Kimdir kısaca hayatı?

Rıza Kayaalp 10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat ilinin Kavurgalı köyünde dünyaya gelmiştir. İşçi bir ailenin 6. ve son çocuğu olarak doğan Rıza Kayaalp ilkokulu bitirdikten sonra 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Grekoromen Stilde güreşe başladı.

Rıza Kayaalp, Türk güreşçi. Grekoromen 130 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 4 kez Dünya ve 11 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında gümüş ve 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır.

Rıza Kayaalp nereli?

Rıza Kayaalp (d. 10 Ekim 1989) Türk güreşçi Yozgatlıdır.

Rıza Kayaalp Kimdir? Boy, kilo kaç?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1989 (32 yıl yaşında), Yozgat

Boy: 1,82 m

Kilo: 130 kg

Eşi: Zeynep Yılmaz (e. 2019)

Madalya: 2016 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler grekoromen 130 kg, DAHA FAZLA

Aldığı ödüller: Yılın Sporcusu Dalında Milliyet Spor Ödülü

Adaylıklar: Yılın Sporcusu Dalında Milliyet Spor Ödülü



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