Milli Görüş’çü başkandan Cihangir İslam’ın ‘Firavun’ benzetmesine sert tepki

yeniakit.com.tr Ankara Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Büyük Çamlıca Camii ile ilgili tepki çeken sözlerinden sonra CHP kontenjanından milletvekili seçilen Abdülkadir Karaduman da, Büyük Çamlıca Camisi’ni, münafıkların yaptırdığı Mescid-i Dırâr’a benzetmişti. Bir çirkin benzetme de Cihangir İslam’dan geldi. Saadet Partisi’nden peş peşe gelen çirkin açıklama ve benzetmeler, tepkilerin daha da sertleşmesine neden oldu.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisinin katılımıyla açılan 63 bin kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi ile ilgili soruya “Çamlıca Camii kişisel bir iz bırakmak için yapıldıysa tarihte bunu en iyi yapan firavunlardır.” cevabını veren Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam büyük tepki çekti.

yeniakit.com.tr’ye konuşan Milli Görüş’ün eski belediye başkanlarından Cemal Toptancı, Büyük Çamlıca Camisi’nin hayır sahiplerinin desteği ile yapıldığını hatırlatarak, “Cumhuriyet sonrası gelişen seküler düşünce içerisinde; İstanbul’u fetheden Fatih’in torunları olarak öyle bir cami yapmaları, küfre karşı bir simgedir. O cami, Türkiye’nin âlem-i İslam’ı temsil noktasında Osmanlı ruhunun neşat etmesidir. O camiye karşı söylenen sözleri kınıyorum. Camiye laf söyleyenlerin İslam ile alakaları yoktur. Firavun ne demek? Saadet Partisi’nin ve sözcülerinin sarf ettiği sözler asıl Firavnî sözlerdir. Müslümanlara tepeden bakma, Müslümanları küçümsemedir. Esas Firavnî ameli onlar işlemektedir.” ifadelerini kullandı.

Günümüzün Saadet Partisi’ni iyi anlayabilmemiz için Kur’an-ı Kerim’e bakmak gerektiğini söyleyen Cemal Toptancı, “Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de bize üç benî âdemi örnek gösterir: Firavun, Kârun, Bel’am. Firavun nefsiyle ağır imtihan olmuştur. Saadet Partisinin yönetimi öyle kibir deryası içerisindedir ki bu yönüyle Firavun’u temsil etmektedir. Muhteristirler (ihtiras). Kıskançlıktan iftira atan kişiler olarak Kârun’u hatırlatmaktadırlar. Bel’am Müslüman idi, İslam’ı biliyordu ama Allah’ın emir ve yasaklarını bilmesine rağmen bildiklerini yaşamıyordu. Kur’an-ı Kerim, Saadet Partisi’nin üst yönetimini çok güzel tarif ediyor. Saadet Partisi üst yönetiminin amel ve tasarruflarına bakıldığı zaman Müslümanların beni yadırgamayacaklarına inanıyorum.” dedi.

Fatih, Sultan Ahmet, Sultan Süleyman, Sultan Selim firavun muydu?

Cihangir İslam’ın “Firavun” benzetmesine sosyal medyadan da büyük tepki geldi. Bir takipçi, Cihangir İslam’a “Saadet Partisi’ne göre Fatih Sultan Mehmet, Sultan Ahmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim firavun muydu?” diye sordu.

İşte bazı paylaşımlar:

Bu alçakça sözlerinin içerisinde Kanuni'yi nereye koyuyorsun?

Peygamber övgüsüne mazhar olmuş Fatih'in yeri neresi?

Bu kadar mı katılaştı kalbiniz?

Hırsınız bu kadar mı kör etti gözünüzü?

Avrupa’nın en büyük opera binası Taksim’e yapıldı. Saadet tek eleştiri yapmadı.

Saadet Başkanı Karamollaoğlu Çamlıca Camisine tepki verdi. CHP listesinden Saadet milletvekili seçilen Abdülkadir Karaduman camiyi “münafık camiine” Cihangir İslam yapanları “Firavun’a” benzetti!

SP Başkanı Temel Çamlıca Camisi’ne karşı çıkmıştı.

SP vekili A.karaduman Çamlıca camiini münafıkların yaptığı Mescidi Dırara benzetmişti

SP vekili Cihangir İslam Erdoğanı Çamlıca cami den dolayı Firavuna benzetti..

Chp artık kapatılsın..

Camii düşmanlığını SP daha iyi yapıyor

‘Bir kere doldursunlar ellerini öperim’ demişti, onlarca kez taştı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da tıpkı Cihangir İslam gibi Çamlıca Camisi ile ilgili tepki gören bir açıklama yapmış, “Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu.” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan “elimi öptürmem” cevabını vermişti

Çamlıca Camisinin sabah namazlarında bile tıka basa dolması, içeri girebilen cemaat sayısının yarısı kadarının da dışarıda kalması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemaate Çamlıca Camisini boş bırakmadıkları için teşekkür ederek, “Çıkıp 'Hangi akıllının başına İstanbul’da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik bir cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim' gibi bir hezeyanı dile getiriyor. Ben öptürmem, çünkü temiz elimi kirletmem. Şu hale bak... Bu ne tarih bilmezliktir? O zaman ki nüfusa göre; Sen Sultanahmet Camii'ni, Süleymaniye Camii'ni, Fatih Camii'ni, acaba nasıl değerlendireceksin? Ey zavallı ya. Bunlar mühürdür, mühür. O boğaza girip çıktığın zaman işte Büyük Çamlıca Camisi’ni göreceksin. Ben inanıyorum ki bunlara oy verenler de herhalde hesaba çekeceklerdir. Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi yerlere biz üniversiteyi götürüyoruz. Bizim ecdadımız ta buralara medreseler kurmadı mı?” diye sormuştu.