  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli futbolcu Kenan Karaman'dan kötü haber
Spor

Milli futbolcu Kenan Karaman'dan kötü haber

Almanya'da forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:15:00 -
Milli futbolcu Kenan Karaman'dan kötü haber

Alman kulübünden yapılan açıklamada, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kenan Karaman'ın evinde karantinaya alındığı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyeceği aktarıldı.

Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin zulmünün şahidi Meryem Sultan, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı
Gündem

Çin zulmünün şahidi Meryem Sultan, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanlarına uyguladığı soykırımın yakın şahidi Meryem Sultan, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Kad..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…

ATV’de reytinglerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi’nin başarılarına yakınlaşıyor.
İzmir'den sonra İstanbul! Cami hoparlöründen gelen sese inanamadılar
Gündem

İzmir'den sonra İstanbul! Cami hoparlöründen gelen sese inanamadılar

İzmir'deki camilerde komünist marşı çalınması rezaletinin ardından bu kez de İstanbul'da provokatörler cami minaresinden müzik çaldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay